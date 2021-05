Primavera ed estate, col caldo andiamo alla ricerca di bevande dissetanti, possibilmente salutari. Qualcuno le chiama aromatizzate, altri disintossicanti, ma di sicuro queste acque con frutta e verdura ci fanno tanto bene. Le utilizziamo ancora poco, perché forse non fanno parte della nostra cultura, ma nella loro semplicità, oltre a essere veramente piacevoli, sono dei preziosi alleati per il nostro organismo. Vediamone qualcuna, approfittando dei suggerimenti dei nostri Esperti.

Nessuno zucchero ma tanta salute

Uno dei grandi vantaggi delle acque aromatizzate è quello di non presentare nessuno zucchero aggiunto. La prima idea che consegniamo ai nostri Lettori prevede di utilizzare un frutto di stagione: le fragole. Le uniremo ai cetrioli e a un goccio di limone. Un pieno di vitamine e nutrienti naturali. Ecco la preparazione nella sua semplicità:

prendiamo una caraffa d’acqua;

tagliamo a fette i cetrioli, dopo averli lavati, ma senza privarli della buccia, che contiene molti dei suoi nutrienti. Immergiamoli quindi nell’acqua;

allo stesso modo, tagliamo 5/6 fragole, aggiungendole;

uniamo circa due cucchiai di succo di limone.

Mescoliamo per bene e lasciamo in infusione per un’oretta. Poi, cominciamo a gustare questa bevanda dissetante e salutare.

Un super concentrato di benessere

Qualcuno le chiama aromatizzate, altri disintossicanti, ma di sicuro queste acque con frutta e verdura ci fanno tanto bene. Quella che consigliamo ora, invece è una vera e propria acqua benefica per reni, fegato e intestino. Prepariamo un’acqua aromatizzata con: sedano, ravanello e cetriolo. Il sapore non sarà forse eccezionale, magari potremmo aggiungere del succo d’arancia, ma il benessere è garantito. Nella nostra brocca d’acqua, stavolta:

affettiamo una costa di sedano dopo averla ben pulita;

tagliamo in due 5/6 ravanelli e aggiungiamoli;

mettiamo un bel cetriolo affettato, sempre dotato di buccia.

Lasciamo in infusione per un’oretta e mezza e poi gustiamo questo depurativo naturale dalle altissime potenzialità. Il nostro fisico ci ringrazierà.

