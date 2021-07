Più volte gli esperti di ProiezionidiBorse hanno illustrato quanto sia importante l’apporto di omega-3 al benessere dell’organismo. Proprio per questo, in numerosi articoli hanno descritto le caratteristiche e le proprietà nutrizionali di vari tipi di pesce. Come ad esempio nell’articolo “Pochi lo comprano ma è questo il pesce senza spine ideale contro i disturbi tiroidei e per un’alimentazione con poche calorie”. Mangiare pesce apporta notevoli benefici soprattutto nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. Consumare pesce sia magro sia grasso comporta una riduzione dei trigliceridi e un aumento di colesterolo buono.

Tra i pesci magri ritroviamo il merluzzo, il nasello, la sogliola, la spigola, il rombo, la razza. Mentre tra i pesci grassi lo sgombro, il salmone, l’anguilla. Premesso che entrambe le categorie apportano omega-3 alleati contro il colesterolo e le malattie cardiovascolari, c’è un’importante differenza tra pesci magri e pesci grassi. Infatti con questo pesce si fa scorta di omega-3 per l’inverno contro trigliceridi e colesterolo. Ovvero con il merluzzo, ma in generale con tutti i pesci appartenenti alla categoria di magri. Ecco di seguito illustrato il perché.

Il pesce in generale proprio per il suo sapere fresco e delicato è sempre consigliato mangiarlo fresco. Ma se siamo di fronte a pesce appena pescato e vogliamo farne scorta, attenzione ai tempi di conservazione. Infatti c’è un’importante differenza tra pesce grasso e pesce magro. Il pesce grasso, come il salmone, può rimanere nel freezer per 3 mesi. Come ad esempio lo scorfano descritto nell’articolo “È questo il filetto di pesce più magro ricco di omega-3 per l’intera famiglia”.

Mentre il pesce magro, come il merluzzo, si può tranquillamente conservare in freezer per ben 6 mesi. Pertanto se si vuole fare scorta di pesce per l’inverno, assicurandosi un buon apporto di omega-3 bisognerà rivolgere la nostra attenzione al pesce magro. E in particolare al merluzzo, che oltre ad essere altamente digeribile, si consuma molto tra coloro che seguono diete ipocaloriche ed è adatto ai bambini. Inoltre è ricco di vitamine e di sali minerali.

Il suo sapore e la sua consistenza delicata rendono poi il merluzzo adatto a tante ricette appetitose da convincere anche i bimbi più reticenti. Pertanto se abbiamo trovato merluzzo fresco e se ne vuole fare una scorta per l’inverno, non bisogna esitare. Ricordarsi sempre, prima di riporlo in freezer di mettere un’etichetta con la data di congelamento.