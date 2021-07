Per fortuna che è arrivata l’estate così i capi si possono stendere fuori e si fa spazio in casa. Tutto molto vero, però bisogna fare attenzione. Perché d’estate i capi si asciugano prima, ma hanno una probabilità più alta di diventare duri e secchi. Cosa che soprattutto accade con gli asciugamani, e asciugarsi il viso con una stoffa ruvida non è proprio piacevole.

I capi stesi diventano duri e secchi perché molti fanno questo errore

Quando facciamo i lavaggi in lavatrice molto spesso pensiamo che per rendere un capo morbido bisogna mettere ammorbidenti o altri prodotti. Questa è certamente una delle cose da fare, ma non è la cosa fondamentale. Perché ciò che rende un capo morbido non è solo l’ammorbidente.

Se parliamo di lavatrice e abbiamo aggiunto il nostro ammorbidente, oppure il prodotto naturale che uno preferisce, quello che è fondamentale regolare è la centrifuga. Perché se questa è molto potente, i capi verranno troppo strizzati e secchi. Quindi cerchiamo di moderare sempre i giri.

Ma quando stendiamo i panni invece?

Vediamo ora quando stendiamo i panni. Qui sulle nostre colonne abbiamo spesso consigliato di stendere i panni all’ombra, in questo modo non si rovinano e non si seccano. Questo è sicuramente un metodo valido però i panni si possono anche stendere al sole e non farli indurire.

Infatti una volta finita la lavatrice stendiamo i panni al sole, in modo da evitare pieghe, e ritiriamo non appena sono asciutti. Infatti non bisogna lasciarli al sole più del dovuto. I capi stesi diventano duri e secchi perché molti fanno questo errore. Ma appena sono asciutti bisogna ritirali, in questo modo non si seccheranno e non saranno duri. Saranno solo asciutti e pronti per essere stirati.

Se l’idea quindi è quella di stendere i capi e poi uscire di casa allora è meglio stenderli all’ombra. Se invece si è in casa, basta mettere 15 minuti al sole i nostri capi che saranno belli asciutti.

