Quest’oggi i consulenti di ProiezionidiBorsa illustrano le proprietà di questo pesce che grazie al suo sapore delicato ben si combina con la dieta mediterranea. Spesso, infatti, si è illustrato quanto sia importante inserire nel proprio regime alimentare il pesce, soprattutto in presenza di determinate patologie. Come illustrato nell’articolo “Pochi lo comprano ma è questo il pesce senza spine ideale contro i disturbi tiroidei e per un’alimentazione con poche calorie”. È questo il filetto di pesce più magro ricco di omega-3 per l’intera famiglia, si tratta del pesce scorfano rosso o semplicemente scorfano.

Conosciuto da tutti per la sua bruttezza, questo pesce però ha un sapore molto delicato, altamente digeribile ed è ottimo per chi segue un’alimentazione ipocalorica. Una volta spinato perfettamente è ottimo anche per i bambini in quanto oltre ad essere facilmente digeribile è ricco di sostanze nutritive. Ad ogni modo, si possono anche acquistare già sfilettati, in filetti di scorfano, risparmiandoci il lavoro. Mangiare questo pesce abitualmente apporta notevoli proteine e acidi grassi polinsaturi, efficaci contro il colesterolo cattivo.

È questo il filetto di pesce più magro ricco di omega-3 per l’intera famiglia

Lo scorfano è diffuso nell’oceano Atlantico Orientale, nel Marocco, nelle Canarie, nelle Azzorre, nel mar Mediterraneo. Ha bocca e testa grandi e occhi sporgenti. I suoi colori sono mimetici, mentre fuori dall’acqua è di colore rosso. Nonostante le sue fattezze, non proprio graziose, questo pesce ha pochissime calorie, tantissime proteine e pochissimi carboidrati. Infatti 100 grammi di scorfano contengono circa 19 grammi di proteine e circa 80 calorie.

Inoltre è ricco di omega-3 che riducendo i trigliceridi nel sangue prevengono malattie cardiovascolari. In tal modo, infatti, si impedisce il depositarsi di colesterolo nelle arterie, nemico numero della salute del cuore. Lo scorfano poi è anche ricco di sali minerali, come il fosforo che fa bene al cervello. Pertanto, condurre uno stile di vita equilibrato e avere una alimentazione sana sono elementi fondamentali per il benessere dell’organismo. Come illustrato nell’articolo “È sorprendente ma è questo il gustoso mollusco ideale per contenere la glicemia e il colesterolo cattivo che spesso viene snobbato”.