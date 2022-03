Spesso i tubi e le pompe per irrigare il giardino si rompono, si forano o sono talmente pieni di calcare che diventano inutilizzabili. Sarebbe davvero un peccato però gettare il tubo nell’immondizia perché potrebbe costituire un ottimo materiale per i nostri hobby creativi. Andiamo quindi a vedere come riciclare in modo creativo i nostri vecchi tubi da irritazione.

Se il tubo d’irrigazione del giardino è rotto non buttiamolo nell’immondizia perché potremmo creare 5 fantastiche decorazioni di riciclo creativo

Prendiamo il nostro tubo da giardino e tagliamone circa un metro. Ora con della colla per gomma oppure con del silicone chiudiamo le due estremità formandone un cerchio. Un altro modo molto comodo per realizzare una corona fuoriporta con il tubo d’irrigazione è quello di arrotolarlo senza tagliarlo. Ne fisseremo i vari giri con una fascetta da elettricista. Ora copriremo il punto di saldatura del tubo incollando un rettangolino di spugna per fiori. In quest’ultima fisseremo dei fiori artificiali. In alternativa utilizzeremo degli steli freschi da cambiare con frequenza quando appassiti.

Lo zerbino

In questo caso utilizzeremo il vecchio tubo d’irrigazione per realizzare uno zerbino da giardino, comodissimo perché lavabile. Disponiamolo a spirale su una superficie piana e con un pennarello indelebile tracciamo una riga creando un semicerchio.

Ora eseguiamo con delle cesoie o delle forbici trinciapollo dei tagli dove troviamo la riga del pennarello. Non ci resta che unire fra loro i tubi con una colla per gomma simile a quella che si utilizza per le suole delle scarpe. Questi collanti si trovano nel reparto siliconi e colle dei fai da te. Per mantenerne la forma a semi-chiocciola possiamo aiutarci, mentre la colla si starà asciugando, con delle fascette da elettricista.

Salva fanalini in garage

Quante volte facendo manovra in garage, capita di tamponare l’odioso muretto che proprio non perdona nemmeno la minima disattenzione. Ebbene grazie ad un tubo da giardino potremmo salvare carrozzeria e fanalini in un colpo solo. Tagliamo il tubo in gomma della lunghezza standard che ci servirà per rivestire il muretto. Ora con delle fascette da elettricista uniremo i vari segmenti del tubo uno a fianco dell’altro nel senso della lunghezza. Otterremo così una barriera, una paratia da fissare muro nei punti critici per le manovre.

I camminamenti e i vialetti

Sempre riciclando tubi d’irrigazione vecchi, potremmo realizzare dei vialetti creativi e colorati. Il procedimento è il medesimo dello zerbino: arrotoliamo il tubo su se stesso. Ora blocchiamo la spirale con delle fascette da elettricista e facciamo colare fra i giri un po’ di colla per gomma o attaccatutto. Possiamo rendere ancora più originale i nostri segnapassi variando le dimensioni delle circonferenze dei tubi a spirale. Una volta poggiati a terra i nostri tubi arrotolati, li potremo fissare nel terreno con dei ganci a “u”.

Per tutti questi lavoretti possiamo utilizzare delle vernici spray per dare colore alle decorazioni e tingere i tubi di rosa, blu o rosso.

Se il tubo d’irrigazione del giardino è rotto varrà oro per le nostre decorazioni di primavera.

