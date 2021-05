Arriva l’estate e tutti desiderano mettere a lustro la propria auto. In questo articolo vi daremo delle dritte su come rendere un gioiellino la nostra vettura.

Con 7 trucchetti fai-da-te ecco come lavare l’auto e renderla luccicante e super pulita con prodotti che tutti abbiamo in casa, vediamoli insieme!

Lo shampoo fai-da-te per l’auto

Prepariamo una tazza di shampoo più balsamo, mezza tazzina di bicarbonato e un secchio d’acqua calda.

Passiamo sull’auto con una spugna morbida e risciacquiamo con acqua fredda. La carrozzeria sarà uno splendore.

Per lucidare i cerchioni, invece, si può utilizzare l’olio lubrificante per le serrature. Quest’ultimo oltre a lucidarli li proteggerà dall’usura.

Parabrezza incrostato dal pulviscolo delle piante

Cospargiamo il parabrezza con dell’olio di ricino e sciogliamo le incrostazioni.

A questo punto rimuoviamo i residui con un panno in pelle di daino.

Sedili in pelle

Prepariamo una miscela di latte detergente e sei gocce di olio essenziale di tea tree (dose per una tazza di detergente).

Utilizziamo un panno in microfibra per passare i sedili. Questa soluzione detergerà i sedili e li igienizzerà grazie alla funzione antibatterica del tea tree.

Sedili in tessuto

Muniamoci di un catino colmo di acqua nel quale scioglieremo un cucchiaio di sapone liquido per mani e tre cucchiai di bicarbonato.

Con una spazzola, precedentemente immersa nella soluzione, strofiniamo i sedili. Asciughiamo con un panno e poi lasciamoli all’aria aperta.

Aspirare i punti più difficili

Ci servirà assolutamente una riduzione per il tubo dell’aspirapolvere per raggiungere i punti più difficili. Possiamo utilizzare un gruppo di cannucce strette con due giri di elastico.

Una volta inserite nel tubo dell’aspirapolvere, le briciole, poste anche nei punti più remoti non avranno scampo.

In alternativa, possiamo bloccare sull’estremità del tubo dell’aspirapolvere i tappi conici per maionese e ketchup. Il cuneo riuscirà a raggiungere qualsiasi punto.

Vano portaoggetti e cruscotto

Ci sono punti che l’aspirapolvere non riesce ad aspirare perché le briciole sono incastrate nelle più microscopiche intercapedini.

È il caso del vano portaoggetti, del portamonete e di alcuni punti del cruscotto. E chi ha bambini sa cosa vuol dire.

Ma per risolvere il problema possiamo chiedere in prestito ai nostri bimbi della pasta modellabile. Basterà, infatti, manipolarla per qualche secondo in modo da renderla più flessibile e farla aderire a ogni centimetro del portaoggetti.

Facciamo bene pressione lungo tutti i solchi dove si sono incuneate le briciole. A questo punto rimuoviamo la pasta modellabile. Così facendo vedremo venire in superficie anche tutte le briciole.

Fari ingialliti

Non avremmo mai pensato a questo utilizzo del dentifricio ma è proprio vero! Passiamo un panno in microfibra con il dentifricio (però non quello con i microgranuli) sui fari sporchi e ingialliti e subito si vedranno i risultati!

Dunque, con questi 7 trucchetti fai-da-te ecco come lavare l’auto e renderla luccicante e super pulita con prodotti che tutti abbiamo in casa e a costo zero!

