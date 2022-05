Con le temperature che diventano gradualmente sempre più elevate è bene prendere delle precauzioni contro la calura. L’afa insistente potrebbe metterci a dura prova e farci finire in un bagno di sudore. C’è chi ha la fortuna di avere una piscina in giardino, che spesso si rivela la nostra salvezza in estate. A patto che si sappia come pulirla e igienizzarla, anche con un solo prodotto di casa.

Per evitare di soffrire anche in camera, però, potremmo pensare di installare un condizionatore. È una soluzione intelligente e non solo perché rinfresca l’ambiente. I modelli più recenti contribuiscono addirittura a filtrare e deumidificare l’aria.

Se vogliamo che il nostro condizionatore funzioni al meglio delle sue potenzialità, però, dovremmo almeno pulire i filtri. È un compito che andrebbe svolto con regolarità, di cui potremmo occuparci anche noi stessi in poco tempo.

Perché occuparsene

In generale, periodicamente sarebbe bene rivolgersi a un tecnico per effettuare la manutenzione dell’impianto di condizionamento. Nel frattempo, se il modello lo consente, possiamo provvedere noi alla pulizia dei filtri. Questo tipo di operazione è importante e non possiamo trascurarla, se vogliamo che il nostro apparecchio renda al massimo.

I filtri, infatti, influenzano la qualità dell’aria all’interno della stanza. Un’attenta pulizia dovrebbe prevenire la diffusione dei cattivi odori e aumentare l’efficienza e la durata della vita del condizionatore. In più, un altro fattore da mettere in conto è quello relativo al risparmio energetico di cui potremmo godere.

Molti hanno capito che per pulire e lavare i filtri del condizionatore questo metodo è efficace, veloce e per nulla faticoso

Prima di procedere alla pulizia dei filtri, leggiamo il libretto d’istruzioni dell’apparecchio per sapere se possiamo servirci di metodi casalinghi. Inoltre, ricordiamoci di scollegare il condizionatore dalla corrente elettrica. Iniziamo indossando mascherina e guanti, che proteggono da eventuali acari e polvere. Dopo aver tolto il pannello anteriore, rimuoviamo anche la griglia. Spolveriamola per bene con l’aiuto di un pennello a setole morbide.

Adesso prepariamo in un catino una soluzione di acqua tiepida e sapone neutro. In alternativa possiamo sfruttare il sempre utile sapone di Marsiglia. Vi immergiamo i filtri, lasciandoli nel mix appena preparato per un po’. Volendo, potremmo anche strofinare delicatamente un panno imbevuto di acqua e qualche goccia di sgrassatore apposito.

Terminata la procedura di lavaggio, non dimentichiamoci di far asciugare completamente le parti trattate. Facciamolo all’aria aperta o in un luogo ben ventilato. Molti hanno capito che per pulire e lavare il condizionatore ci si può affidare tranquillamente a questo metodo diffuso.

