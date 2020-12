Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ricetta modenese per antonomasia, i tortelloni di zucca sono emblematici di quel periodo che va da novembre a gennaio. Semplici, gustosi e secondo tradizione, i tortelloni sono un’eccellenza emiliana che tutte le altre Regioni, per non dire il mondo, invidia.

Ottima idea per il cenone di Natale, sono facili da preparare e gustosi al palato. La ricetta tradizionale modenese può sembrare intoccabile, ma noi di ProiezionidiBorsa amiamo sfidare le autorità gastronomiche.

In passato abbiamo parlato di un secondo piatto piemontese completamente rivisitato, che si può trovare qui. Oggi, invece, tocca ai tortelloni. Diciamo modenesi a modo nostro. Infatti, con questo ingrediente i tortelloni di zucca diventano gustosissimi.

Gli ingredienti

Ecco gli ingredienti occorrenti:

a) farina, 250 grammi;

b) due uova;

c) zucca, 500 grammi;

d) mostarda di pere, 200 grammi;

e) parmigiano grattugiato, 50 grammi;

f) noce moscata;

g) funghi porcini secchi, 20 grammi.

La preparazione

La pasta per i tortelloni è la classica pasta all’uovo. Noi di ProiezionidiBorsa certo che amiamo le sfide, ma sulla pasta all’uovo non osiamo contestare la preparazione. Si fa a regola d’arte, sempre se non vogliamo che i nostri tortelloni si rompano in cottura facendo fuoriuscire il ripieno.

Quindi, per la pasta, seguiamo la ricetta tradizionale. Creiamo il nostro classico cratere di farina, rompiamo le uova con cura e impastiamo. Con l’aiuto di un mattarello stendiamo la pasta che deve essere fine ma non finissima. In particolare, dobbiamo sempre calibrare lo spessore della pasta con il ripieno che vogliamo fare.

Le cotture devono essere sincronizzate come ricorda sempre lo chef 3 stelle Michelin Heinz Beck. Per il ripieno, facciamo bollire la zucca tagliata a cubetti, la scoliamo e la passiamo in padella con un filo d’olio e ci aggiungiamo la mostarda di pere.

In più dobbiamo aggiungerci dei porcini secchi messi sott’acqua e tagliati fini. Riempiamo i tortelloni, due minuti, o forse meno, di cottura, in acqua bollente e via, buon appetito! Con questo ingrediente i tortelloni di zucca diventano gustosissimi.