Siamo quasi a Natale e Noi siamo di ProiezionidiBorsa. Accoppiata vincente per parlare di regali, risparmio ed economia.

In particolare, in passato, abbiamo consigliato alcune idee regalo, consultabili qui, che si possono fare senza uscire di casa. Oggi, invece, vogliamo sottolineare un aspetto altrettanto importante: i regali e il risparmio.

Euforia natalizia e vortice di consumo

Infatti, nell’euforia natalizia siamo spesso presi da un vortice di consumo che ci porta a ragionare in ottica di piacere e non di costi. Alcune cose che compriamo ora, solo perché Natale è sempre il 25, potrebbero costarci molto meno fra qualche giorno o settimana. Regali di Natale e risparmio: attenzione, ecco cosa possiamo evitare di comprare.

Vestiti? Forse meglio aspettare i saldi

Un elegante capo d’abbigliamento fa sicuramente la sua bella figura. Camicie, maglioni, scarpe, vestiti, gonne e pantaloni sono sempre un’ottima scelta. Tuttavia, in questo momento, questi capi d’abbigliamento sono tutti venduti a prezzo pieno, aggravato da un ulteriore mark up per l’anno in corso. Se aspettassimo forse i saldi di gennaio, non sarebbe meglio? Avremmo, infatti, lo stesso capo d’abbigliamento spendendo però il 30, 40 o a volte il 50% in meno.

Elettrodomestici? Consultare bene i cataloghi

Discorso simile per gli elettrodomestici. Regalo forse un pò démodé, l’elettrodomestico rientra in quella tipologia di regali di necessità più che di piacere. Tuttavia, tutto serve e regalare un frigo nuovo può anche essere una soluzione interessante. Quando, però, ci dirigiamo verso i più noti negozi di elettrodomestici notiamo che in alcuni mesi dell’anno ci sono offerte davvero interessanti. Lo stesso frigo che ora pagheremmo 1.000 euro forse a febbraio lo potremmo pagare solo 700.

Cerchiamo, quindi, di scegliere dei beni che non sono affetti da questa oscillazione di prezzo così forte. Regali di Natale e risparmio: attenzione, ecco cosa possiamo evitare di comprare.