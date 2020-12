Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Di solito la seconda portata è la regina dei nostri pasti. In tutt’Italia, il secondo piatto è spesso associato al cuore stesso del pranzo o della cena e acquisisce un’importanza tutta sua.

Noi di ProiezionidiBorsa capiamo bene questa tendenza, e ci siamo spesso concentrati sui secondi piatti. In particolare, con questa ricetta potremo trasformare il prosciutto in un grande piatto gourmet da ristorante stellato.

Oggi vogliamo parlarvi di un secondo atipico: un arrosto di vitella al forno con uva passa. L’uva passa è un prodotto tipicamente natalizio: lo troviamo, infatti, nel panettone.

Tuttavia, i Paesi del Centro e Nord Europa hanno da insegnarci una cosa in cucina: associare la carne alla frutta. Pensiamo a quel piatto meraviglioso che è la Wiener Schnitzel, la bistecca impanata viennese che viene spesso servita con confetture di vario genere. Ecco, quindi, la ricetta per un secondo piatto di Natale gustosissimo con vitella e uvetta.

Gli ingredienti

Di seguito gli ingredienti necessari:

a) 400 grammi di carne magra di vitella;

b) 200 grammi di uva passa;

c) burro;

d) olio sale e pepe

e) rosmarino ;

f) brodo di carne.

Preparazione

Da che mondo è mondo la carne in generale, e quella rossa in particolare, va fatta rosolare bene prima di cuocerla. Infatti, dovremo prendere il nostro bel pezzo di carne di vitella e passarlo in una padella in cui abbiamo fatto sciogliere il burro con del rosmarino.

Facciamo attenzione a farla rosolare da tutte le sei parti (sì, le parti sono sei e non quattro). Questo perché favoriamo la reazione di Maillard all’esterno che ci consentirà di avere la croccantezza e la succosità allo stesso tempo.

Una volta completata questa operazione, prendiamo una teglia da forno, disponiamo la nostra carne e con cura andiamo a versarci sopra il nostro brodo con l’uvetta. Un filo d’olio e via, 180 gradi per quaranta minuti. Il secondo è pronto, consigliamo di servire ad ogni piatto una o due fette di carne con al di sopra qualche chicco d’uvetta e un pò di sugo. Buon appetito!

Ecco descritta la ricetta per un secondo piatto di Natale gustosissimo con vitella e uvetta.