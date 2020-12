Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La cucina è un luogo in cui si può sperimentare e dare sfogo alla propria creatività. Ai fornelli infatti, si possono provare un’infinità di ricette e piatti davvero deliziosi. Ma per farlo, bisogna conoscere i trucchi del mestiere.parlando dei cosiddetti segreti dello chef, in grado di rendere ogni alimento gustoso e perfetto per qualsiasi occasione. Oggi, noi del team di ProiezionidiBorsa vogliamo proporne uno davvero interessante, che aiuterà a risolvere un problema davvero comune. Infatti, il metodo che verrà esposto in questo articolo riguarda in particolar modo le melanzane. E allora, ecco perché tutti quanti ora stanno aggiungendo del latte quando cucinano le melanzane.

Ecco come usare il latte quando si cucinano le melanzane

Le melanzane sono sicuramente uno dei cibi più presenti nelle cucine degli italiani. Infatti, il fatto che si adattino ha tantissime ricette e che siano perfette per un’alimentazione sana e corretta, le rendono un cibo desiderato da tutti. C’è però un problema che le riguarda e che impedisce a molti di gustare questo alimento al 100%. Si tratta infatti, del loro retrogusto amaro. Nonostante sia una prerogativa delle melanzane, in tanti provano ad addolcirle, provandole davvero tutte. E questa tecnica è sicuramente la migliore. Dunque, ecco perché tutti quanti ora stanno aggiungendo del latte quando cucinano le melanzane.

Il latte addolcisce le melanzane durante la cottura

Perciò, prima di cucinare le melanzane, sarà necessario immergerle in un pentolino di latte. Lasciandole ammollo per circa 30 minuti questa operazione non solo renderà le melanzane più dolci, ma anche più saporite e cremose. Inoltre, per eliminare completamente il retrogusto amaro tipico delle melanzane, basterà eliminare con cura tutti i semi prima di cuocerle. Ed eecco quindi un semplicissimo trucco in cucina che ci permetterà di stupire i nostri ospiti.

