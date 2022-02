La pelle del viso è continuamente esposta a sbalzi termici e a movimenti che a lungo andare creano delle piccole rughe d’espressione. Quando sorridiamo, aggrottiamo la fronte o facciamo le ore piccole, si evidenziano delle piccole linee della pelle che a in molti casi diventano dei veri e propri solchi abbastanza evidenti.

Ritrovare una pelle tonica ed elastica come quando si ha 20 o 30 anni, non è sempre possibile se non si vuol sperimentare trattamenti estetici professionali. Ma per ritrovare un effetto giovinezza, esistono dei segreti di bellezza da custodire gelosamente che si possono applicare con il make-up.

Come cancellare i segni dell’età con i migliori segreti di bellezza

Le rughe non si possono eliminare, ma si può creare un effetto illusione che nasconde appunto quel segno del tempo. Ovviamente oltre a questo, esistono delle regole d’oro per coccolare la pelle e attenuare le rughe il più possibile. Per non dimenticare che per ritrovare una pelle giovane anche a 40 e 50 anni si può utilizzare anche un comune ingrediente naturale che abbiamo tutti in casa.

Passando al make-up, la prima cosa da fare è quella di scegliere una base, cioè il fondotinta, che si adatta perfettamente alla nostra pelle. Non effetto matto che evidenzia i segni, ma prediligere i cremosi, tono su tono per non avere quell’odioso distacco tra collo, mento e orecchie.

Dopo il fondotinta, per evidenziare i lineamenti si potrà utilizzare un blush su zigomi e lati della fronte.

Con questi segreti di bellezza tutti possiamo dire addio a occhiaie e rughe senza commettere errori

Dopo aver creato un’ottima base, non resterà che concentrarsi sullo specchio dell’anima, gli occhi. Lo sguardo è una delle maggiori caratteristiche salienti di una persona. Uno sguardo accattivante, sensuale e bello da vedere, fa sempre colpo sulla persona di fronte. Quindi, cercare di nascondere le rughe e le occhiaie senza eccedere nel trucco è il prossimo step.

Iniziare con eliminare le occhiaie passando un leggero strato di correttore su tutta l’orbita dell’occhio. In questo modo non solo si copriranno i segni come macchie e occhiaie, ma si creerà anche una base comoda per eliminare eventuali sbavature di trucco. Adesso non resta che adoperare un trucco all’ultima moda per ottenere degli occhi grandi come una diva.

Infine per completare il quadro, si potranno rimpolpare le labbra con uno stick comune che si può trovare anche al supermercato. Poi contornare i bordi delle labbra con una matita effetto color carne o che dovrà essere dello stesso colore del rossetto.