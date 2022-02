Come da nostre precedenti analisi, abbiamo spiegato che il dollaro americano negli ultimi mesi si era rafforzato contro le principali valute perchè si scontava un rialzo dei tassi nei prossimi mesi.

Infatti, i livelli dell’inflazione erano saliti come non si vedeva da diversi anni.

Oggi, con la crisi Russia Ucraina, le cose potrebbero cambiare e date le possibili sanzioni, qualcuno inizia a scommettere sull’ipotesi di un repentino rallentamento dell’economia mondiale.

La raccomandazione odierna del nostro Ufficio Studi è la seguente:

ora il dollaro americano potrebbe accelerare contro lo yen.

Procediamo per gradi.

USD YEN ha chiuso la giornata di contrattazione del 25 febbraio in area 115,56 in rialzo dello 0,01% rispetto alla seduta precedente.

Da inizio anno, il cambio ha segnato il minimo a 113,47 ed il massimo a 116,35.

Quali sono le nostre proiezioni per il 2022?

Area di minimo a 109,05/112,28

area di massimo 120,34/121,99.

Possiamo affetmare che il minimo annuale sia stato già segnato?

Tutti i nostri indicatori sono girati al rialzo e calcoliamo il 72% di probabilità che il minimo segnato a 113,47 nei primi 2 mesi del 2022, possa essere il bottom annuale.

Andiamo a studiare gli swing di breve termine per capire quali sono al momento attuali i punti che potrebbero portare ad un cambio di tendenza.

Ora il dollaro americano potrebbe accelerare contro lo yen

Per quanto riguarda il breve termine (1/3 mesi), fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale inferiore ai 114,41, saranno possibili ulteriori rialzi fino all’area 116,34 e poi 118,20 e oltre.

Quali sono le nostre proiezioni in ottica di più ampio respiro?

Per quanto riguarda il medio lungo termine, ovvero per i successivi 10 mesi, solo un ritorno sotto i 113,47 in chiusura mensile, potrebbe scongiurare il raggiungimento dell’area di 120,34/121,99.

La nostra strategia di investimento

Il consiglio è di continuare a mantenere posizioni Long sul dollaro in ottica di breve e medio lungo termine con gli stop loss indicati. Gli stessi livelli sono validi e aplicabili anche da chi volesse entrare in posizione nei prossimi giorni.