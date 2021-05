Quante volte, durante il riordino del nostro armadio, abbiamo detto “no, questo non lo butto!”. Gli armadi sono sempre strapieni di capi di abbigliamento, ma siamo sempre alla ricerca del capo di tendenza.

Con l’arrivo della bella stagione, piano piano tutti stiamo introducendo nel nostro guardaroba i capi adatti in vista del caldo imminente. Shorts, bermuda, costumi, abitini di diversa fattura, gonne, maglie super colorate ne sono solo alcuni esempi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ma si sa, stagione che viene, nuova moda che arriva. O forse no? Ogni capo di abbigliamento passato, prima o poi, ritornerà sempre di moda. Infatti prestiamo attenzione al fatto che è incredibile come questo capo dopo 20 anni stia tornando ad essere al top per l’estate 2021. Quante volte abbiamo sentito dire che in passerella sfilano abiti visti tanti anni fa? O addirittura in decenni passati? Ecco infatti la potenza della moda! Non si tratta solo di inventare nuovi capi, ma a volte, tutto ritorna, anche da tempi lontani.

Per l’estate 2021 è essenziale il top all’uncinetto

Eccolo ripescato dai primi anni del 2000. Il top realizzato a mano all’uncinetto, all’epoca spopolava tra le teenager di quegli anni. Si portavano di diverse forme, fantasie e colori, proprio durante il periodo estivo. Un must-have degli anni 2000 portato alla ribalta da numerose star come Mariah Carey, Britney Spears, Jennifer Lopez e tantissime altre. È incredibile come questo capo dopo 20 anni stia tornando ad essere al top per l’estate 2021.

Durante il lockdown da Covid 19, il fatto di rimanere chiusi in casa ci ha permesso di concentrarci su tantissimi hobbies. Il lavoro ad uncinetto è tornato alla ribalta come utile passatempo per giornate interminabili. Proprio per questo motivo, gli stilisti per quest’estate, hanno deciso di puntare tutto sul crochet. Troviamo quindi abiti interamente realizzati, applicazioni su borse ed altri oggetti, maglie e top che ripropongono quest’arte del cucito.

Ovviamente, le celebrità di tutto il mondo non sono rimaste impassibili a questa nuova tendenza. I capi realizzati all’uncinetto tornano a spopolare sui profili social di parecchie star come Ariana Grande, Rihanna, Cardi b, solo per citarne alcune.