Gli affettati e i salumi sono uno degli alimenti più presenti nelle nostre diete. A maggior ragione quando abbiamo poca voglia o tempo per cucinare. Una volta aperti, però, ci pongono davanti a un problema: quello della conservazione. In particolar modo il salame che dopo poche ore dall’apertura tende a indurirsi e a perdere sapore. Ma da oggi non sarà più un problema. Dopo aver parlato della conservazione dei dolci, noi di ProiezionidiBorsa stiamo per rivelare un altro segreto. È stato finalmente svelato il metodo infallibile per conservare il salame e averlo sempre morbido e saporito.

Come conservare il prodotto intero

Se dobbiamo ancora aprire il salame il procedimento per conservarlo sarà semplicissimo. Posizioniamolo in una stanza della casa in cui la temperatura non supera i 20 gradi e con un buon ricircolo d’aria. Eviteremo così di farlo inumidire e lo metteremo al riparo dalla muffa.

Quando l’insaccato è particolarmente fresco e vogliamo togliere l’umidità interna possiamo utilizzare della carta paglia politenata. Si trova facilmente in tutti i supermercati e assorbirà tutto il grasso superfluo prodotto dal salame.

La carta paglia politenata è ottima anche per la stagionatura. Se amiamo i sapori più decisi possiamo comunque mettere il salame all’interno e conservare al fresco per qualche settimana.

Finalmente svelato il metodo infallibile per conservare il salame e averlo sempre morbido e saporito: usiamo l’olio d’oliva

Quando il salame è già diviso a metà o fatto a fette abbiamo un metodo di conservazione infallibile. Se lasciato troppo all’aria, l’affettato tende ad annerirsi e ai indurirsi. Per evitare il processo di ossidazione ci basterà bagnare le fette con dell’olio d’oliva e appoggiarle su un panno asciutto.

Adesso possiamo mantenere tranquillamente il salame in frigorifero a lungo e senza intaccare sapore e morbidezza. Meglio se lo posizioniamo nei ripiani più bassi. Eviteremo di contaminare gli altri cibi con il suo odore.

Un’alternativa è quella di acquistare dei contenitori specifici per gli insaccati. In commercio esistono delle vaschette con un sistema di areazione interno che li manterrà freschi come appena comprati.