Con queste idee semplici ed economiche è possibile realizzare un fantastico albero di Natale anche in assenza di spazio

Il Natale si avvicina ed è quasi giunto il momento di iniziare a pensare alle decorazioni per la nostra casa. Ci sono alcune tradizioni natalizie a cui non si può rinunciare, e una di queste è l’albero di Natale. Se però la casa è piccola o semplicemente si preferisce mettere in risalto il presepe, si può pensare a delle favolose alternative. Con queste idee semplici ed economiche, ad esempio, è possibile realizzare un fantastico albero di Natale anche in assenza di spazio. Si possono utilizzare svariati materiali anche riciclandoli, l’importante è dare libero sfogo alla creatività.

Cosa rappresenta l’albero di Natale?

La tradizione dell’albero di Natale non ha origini cristiane, ma piano piano si è inserita nelle feste religiose medievali e poi nelle case. Da sempre, in tutte le culture l’albero è considerato il simbolo della vita, della pace e della speranza. L’abete, in particolare, essendo sempre verde e rigoglioso rappresenta addirittura la vita eterna.

Gli alberi di Natale a parete sono particolari creazioni di grande effetto, che non faranno sentire la mancanza di un abete dalle dimensioni reali.

Il primo suggerimento è l’albero di luci. Per realizzarlo basterà un filo di luci, calde o fredde a seconda dei gusti, e qualche addobbo, anche semplici stelle di cartoncino o gomma crepla. Se il muro è scuro, si può optare per una catena luminosa dal cavo trasparente o bianco, se invece il muro è chiaro per una catena luminosa dal cavo verde o nero. È importante che il cavo risalti quanto le luci.

Un altro albero è quello realizzato con i rami di pino, meglio se artificiali per poterli riciclare. Bisogna tagliare i rami dal più piccolo al più grande e sistemateli sulla parete, decorandoli con della neve artificiale, addobbi bianchi e candele a led con clip a pile.

Altre idee

Vi è poi l’albero in legno. Si può fare con assi di legno, affiancate l’una all’altra o con rami secchi di diverse dimensioni ma dello stesso spessore. Quest’ultimi si devono unire tra loro in maniera distanziata con uno spago di juta formando un cono. Si appenderà alla parete utilizzando un gancio e si decorerà con palline e luci calde, molto più belle abbinate al legno.

La sagoma dell’albero si può realizzare anche con dischetti di legno di diverse dimensioni, che si possono colorare o lasciare al naturale. Tra di essi è possibile inserire delle luci a led.

Sezioni di tubi di plastica o di cartone resistente di diverso diametro sono un’altra alternativa originale ed economica. Al loro interno si metteranno i vari addobbi.

Infine ci sono alberi a parete con foto, pagine di un libro, tazzine e piattini o semplicemente disegnati come fossero murales.

In questo modo si possono decorare a festa i muri, le finestre, le porte, la parte superiore del camino. Serve solo tanta fantasia e spirito natalizio.

