Tra poco più di un mese arriverà il Natale e sono già tante le persone che si stanno organizzando per l’evento. C’è chi si sta già portando avanti con i regali e chi, approfittando dei prezzi più bassi, sta già pensando agli addobbi.

Fra gli addobbi più importanti e costosi rientra sicuramente l’albero di Natale. Quest’anno, però, potrebbe essere una buona idea quella di non acquistare quelli finti, ma di ripiegare per una soluzione decisamente migliore.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Infatti, basta con questi finti alberi di Natale, ecco la pianta da addobbare per fare un figurone durante le feste

Quella che vedremo quest’oggi, è una pianta originaria del Giappone che solitamente viene coltivata anche come bonsai. Stiamo parlando dell’obtusa nana gracilis, una conifera appartenente alla famiglia delle Cupressaceae.

Chiamata anche Cipresso di Hinoki, questa conifera nana ha un portamento arboreo e può durare fino a 50 anni.

Inoltre, può raggiungere l’altezza di 1,5 metri ed è adatta per adornare principalmente parchi pubblici e giardini. Tuttavia, se c’è spazio sul balcone o in casa, può essere coltivata anche in un vaso con un diametro di 30 centimetri.

Caratteristiche e cure

La particolarità dell’obtusa nana sta nelle piccole e piatte foglie squamiformi di colore verde, simili a quelle di un cipresso.

I fiori, che compaiono tra marzo ed aprile, sono di colore giallo o rossastro. Per quanto riguarda i frutti, invece, essi sono costituiti da piccole pigne che resistono sui rami per due anni prima di schiudersi.

L’obtusa nana è comunque una pianta rustica che non ha bisogno di cure molto particolari.

Per quanto riguarda l’esposizione, ad esempio, predilige sia ambienti soleggiati che a mezz’ombra. Durante l’estate sopporta bene il caldo, mentre d’inverno resiste a temperature non inferiori a -25 gradi.

Inoltre, non teme neanche l’esposizione all’inquinamento, tanto che spesso viene piantata al centro di alcune rotatorie.

Per quanto riguarda il terreno, è una pianta che si adatta facilmente in qualunque situazione. Tuttavia, predilige terreni freschi, umidi, neutri e ben drenati.

Questo è molto importante, perché l’obtusa nana soffre parecchio il marciume radicale.

Quindi, anche per quanto riguarda le annaffiature, non bisogna esagerare.

Se coltivata in piena terra, generalmente si accontenta solo dell’acqua piovana. In caso di lunghi periodi di siccità, però, è importante irrigarla ogni tanto, evitando i ristagni idrici.

Perfetta per Natale

Un’idea originale per quest’anno, quindi, potrebbe essere quella di piantare l’obtusa nana in giardino o sul balcone, per poi riempirla di addobbi natalizi.

Infatti, basta con questi finti alberi di Natale, ecco la pianta da addobbare per fare un figurone durante le feste.