Secondo lo Zodiaco cinese, il 2022 è l’anno della Tigre. Inizia il 1 febbraio 2022 e termina il 31 gennaio 2023. È l’anno della Tigre d’acqua. In un precedente articolo ci siamo occupati di descrivere le caratteristiche dei nati sotto questo segno, secondo l’antica tradizione cinese, e delle straordinarie aspettative di questo segno per il nuovo anno.

Come tutte le tradizioni, anche lo zodiaco cinese rappresenta idoli, idiosincrasie, storie e credenze che vengono tramandate di generazione in generazione. Li si ritrova nelle canzoni o nei racconti, nel folklore popolare e nelle festività. Ogni elemento accresce l’aura religiosa e mitologica, rituale e sacra che accomuna in una grande comunità chiunque decida di aderirvi.

Numerose sono le iniziative per commemorare l’arrivo dell’anno della tigre. Una di queste è il conio di una moneta. Dunque, assolutamente da non perdere questa preziosa moneta commemorativa dedicata ai nati sotto il fortunato segno zodiacale dell’anno 2022.

Il Royal Mint

Il Royal Mint (RM) è la zecca dello Stato della Gran Bretagna, un’istituzione che lavora con il ministero delle finanze di sua maestà, HM Treasury. Oltre a coniare tutte le monete circolanti in Gran Bretagna, il Royal Mint è la principale zecca di esportazione del Mondo, che produce monete e medaglie per una media di 60 Paesi ogni anno. Fornisce pezzi grezzi, medaglie ufficiali e monete commemorative di eventi, personaggi famosi e, naturalmente, della famiglia reale.

La prima London Mint risale a 1100 anni fa. Per ripercorrere la storia del Royal Mint, che è la storia dell’Inghilterra e, in qualche modo, interseca la storia d’Italia, è possibile visitare il Royal Mint Museum. Il Royal Mint Museum ha una collezione di monete britanniche di inestimabile valore, economico e storico. Esiste anche tutta una sezione circa la progettazione e creazione delle monete, nel corso della sua storia millenaria.

Assolutamente da non perdere questa preziosa moneta commemorativa dedicata ai nati sotto il fortunato segno zodiacale dell’anno 2022

Per commemorare lo zodiaco cinese e l’anno della tigre, 2022, il Royal Mint ha creato una serie di monete coniate per l’evento. Il loro valore varia in base alla lega metallica di cui sono fatte e in base ai dettagli, più o meno esclusivi. Si va pertanto da un prezzo di circa 12.000 (dodicimila) euro, per una moneta in edizione limitata, fatta in oro massiccio, fino a quella in una lega di rame e nichel, venduta a circa 15 euro. Tra questi due estremi, si trovano numerose altre monete per tutte le tasche.

La moneta è stata disegnata dall’artista David Lawrence, il quale ha cercato di disegnare un motivo in linea con la tradizione cinese e con il gusto occidentale. Nella moneta la tigre è riprodotta frontalmente, con l’atteggiamento di avvicinarsi verso di noi. Numerosi sono i simboli presenti, a saperli leggere, in pochi centimetri di metallo; dettagli che rendono unica questa moneta e un buon augurio per il 2022.