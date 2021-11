I sostenitori dei sapori decisi si troveranno completamente a loro agio in questa ricetta. La salsa di cui parliamo oggi è la ciliegina sulla torta per un pasto da ricordare.

Si abbina alla perfezione ai secondi ma anche ai contorni. E perché no, proviamola anche su patate al forno croccanti e perfettamente cotte come queste. Non rimarremo delusi. Se siamo ansiosi di scoprire a quale ricetta deliziosa ci riferiamo, proseguiamo nella lettura per scoprirlo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Gusto e fantasia in una manciata di ingredienti

La ricetta a cui vogliamo ispirarci oggi ricorda i sapori inconfondibili del Sud Italia. È un vero e proprio inno alla gustosità e prepararla non richiede nessuna preparazione specifica o ingredienti particolari.

Parliamo della deliziosa salsa alla diavola. Per chi non l’avesse mai sentita nominare, è quella salsa dal colore rosso intenso arricchita da una nota piccante di peperoncino. Ora che ci siamo fatti un’idea, vediamo nello specifico gli ingredienti e come prepararla.

Chi ama il piccante non rinuncerà a questa salsa saporita e vivace fenomenale per accompagnare fritti e arrosti

Per realizzare la nostra squisita salsina ci dobbiamo procurare:

2 cipolle bianche o rosse di Tropea;

2 spicchi d’aglio;

800 gr di polpa di pomodoro in pezzetti;

2 peperoncini piccanti;

5-6 cucchiai di olio extravergine di oliva;

sale e pepe a piacere.

Per iniziare facciamo scaldare un filo di olio in una casseruola capiente. Intanto, sbucciamo e tritiamo le cipolle e l’aglio. Fatto questo prendiamo i peperoncini e li tagliamo in pezzettini, aiutandoci con un paio di forbici.

Quando l’olio nella casseruola è caldo, adagiamo il trito di aglio e cipolle e i peperoncini tagliati. Facciamo un soffritto, cuocendo a fuoco lento per pochi minuti.

A questo punto possiamo aggiungere in pentola la salsa al pomodoro e insaporire con del sale e una spolverata di pepe. Dal momento in cui bolle proseguiamo con la cottura lenta per circa 30 minuti, coprendo in modo parziale.

Se avremo eseguito tutti i passaggi correttamente, a fine cottura dovremo avere ottenuto un sugo corposo e omogeneo, pronto da gustare.

Chi ama il piccante non rinuncerà a questa salsa saporita e vivace, fenomenale per accompagnare fritti e arrosti e non solo. Abbiniamola anche ai formaggi dolci o a delle deliziose chips di polenta per scatenare l’appetito.

Approfondimento

Chi non cucina questo polpettone morbido e croccante non sa cosa si perde perché sta spopolando praticamente ovunque.