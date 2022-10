Con questa farina alleata dell’intestino si possono preparare gustose minestre

Seguire un regime alimentare sano ed equilibrato e adottare uno stile di vita attivo sono regole fondamentali per garantirsi un’esistenza lunga e serena.

Durante la stagione fredda, sono maggiori le occasioni di stare in casa e aumentano anche le tentazioni di snack dolci e salati durante la giornata. Per evitarle, si potrebbero preparare degli snack gustosi e ipocalorici con dei prodotti sani e nutrienti.

Invece di biscotti e merendine confezionate, ci si potrebbe dilettare nella preparazione di biscotti, pane o ciambelle con pochi zuccheri e prodotti freschi. Ad esempio, bastano soltanto 4 ingredienti per realizzare in 20 minuti dolci biscotti nutrienti e leggeri, ovvero banane, farina di cocco, zucchero e cacao. Ma oltre alla classica farina per pane, biscotti o pizza si potrebbe utilizzare la farina di avena ricca di fibre e priva di glutine.

L’avena e le sue incredibili proprietà

L’avena è un’incredibile fonte di proteine e fibre e una sua porzione arriva a coprire circa un terzo della quantità giornaliera di fibra consigliata. È un’ottima fonte di betaglucani, componenti della fibra solubile. Grazie ad essi il consumo di questa farina favorirebbe la motilità intestinale, proteggendo il sistema cardiovascolare e controllando la glicemia. Infatti, i betaglucani aiutano a ridurre i livelli di colesterolo cattivo e di glucosio nel sangue.

È particolarmente indicata nelle diete di chi soffre di diabete perché rispetto agli altri cereali ha un indice glicemico molto basso. Inoltre, grazie al contenuto di particolari composti fenolici, l’avena ridurrebbe le infiammazioni e inibirebbe la proliferazione delle cellule tumorali.

Con questa farina alleata dell’intestino si possono preparare gustosi piatti caldi

La specie più diffusa in Italia è l’avena sativa, coltivata principalmente nel Meridione. Si tratta di un prodotto molto versatile che si presta a essere consumato sotto forma di fiocchi, di bevanda e di farina.

Con questa farina alleata dell’intestino si possono preparare, oltre a pane, pizza o biscotti, anche gustose minestre calde durante le serate d’autunno. Basteranno 100 gr di farina d’avena, 1,5 l d’acqua, porro tritato, spezie a piacere come cumino, paprika piccante o dolce, pepe e olio extravergine d’oliva.

Bisognerà riempire una pentola con l’acqua, il porro, un mezzo cucchiaino della spezia prescelta e un pizzico di sale e mescolare. Versiamo poi la farina d’avena e portiamo a bollore senza smettere di mescolare finché non diventerà densa. Aggiungiamo poi un filo d’olio extravergine d’oliva e cuociamo per qualche altro minuto. A questo punto, versiamo nei piatti e serviamo con dei crostini.

Lettura consigliata

Come dovremmo conservare i carciofi per non perdere le fibre per l’intestino