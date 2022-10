Come combattere la sedentarietà e dimagrire grazie alla corsa di mattina

Dopo la prova costume di questa estate, con diete per perdere 5 kg in una settimana, ci siamo lasciati andare. Tornando a casa, ci siamo lasciati travolgere con le cene al ristorante, gli aperitivi alcolici, la sedentarietà. Mandando a quel paese tutti i buoni propositi dell’estate e delle ferie.

Solo che, ogni tanto, saliamo sulla bilancia e ci spaventiamo. Perché il peso ideale per uomini e donne è ben diverso da quello che leggiamo sul display. E quando si è in sovrappeso le conseguenze non sono mai piacevoli, per alcuni.

Correre aiuta a dimagrire

Ecco, allora, che iniziamo a fare qualche sport per riuscire a perdere peso. Tra questi, la corsa è tra le preferite di chi vuol dimagrire. Essendo un’attività ad alta intensità, riesce a coinvolgere più muscoli rispetto ad altri. E, così facendo, ci permette di bruciare parecchie calorie, con dei benefici sulla bilancia.

Ovviamente, come tutte le cose, andrebbe affrontata con prudenza. Il grande errore è di pensare che correre sia facile. Non basta infatti solo fissare a che ora bisognerebbe svegliarsi per andare a correre di mattina. In realtà, potrebbe essere utile saperlo, ma seguendo anche altri determinati consigli. Per non cadere negli errori tipici dei principianti, che rischiano di infortunarsi. Vediamo, quindi, come combattere la sedentarietà e dimagrire con la corsa.

È importante sapere come iniziare a correre a 40 o 50 anni

Soprattutto se si ha già una certa età e muscoli meno elastici dei giovani. Insomma, partire a freddo, senza riscaldamento, con una velocità troppo esagerata, avrà solo ripercussioni negative. Rischiamo di stirarci o, come minimo, di accumulare acido lattico difficile da smaltire.

Perché, presi dalla foga di buttare giù peso velocemente, non seguiamo tabelle prudenti che invitano ad aumentare gradualmente i chilometri percorsi. Trasformando un allenamento che potrebbe essere divertente, in un calvario. Magari, senza usare anche scarpe adatte o materiale tecnico. Insomma, chi è cagione del suo mal, pianga sé stesso.

Come combattere la sedentarietà e dimagrire e a che ora bisognerebbe svegliarsi per andare a correre

Non tutti sanno, magari, che anche l’ora giusta per andare a correre ha la sua importanza, quando si tratta di dimagrire. E per sapere a che ora svegliarsi, la risposta è: “alla stessa ora”. Ovvero, dobbiamo abituare il fisico ad adattarsi ad una determinata sveglia. Perché questo permette di correre con più energie e non svogliati. Con benefici in termini di resa. Al mattino, poi, è il momento giusto per andare a correre. Meglio ancora se a digiuno.

Lettura consigliata

È questa l’ora precisa da rispettare per uscire a camminare se vogliamo dimagrire rapidamente e ottenere fantastici risultati sulla bilancia