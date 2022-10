Come dovremmo conservare i carciofi per non perdere le fibre per l’intestino

Condurre uno stile di vita attivo e seguire un’alimentazione sana ed equilibrata sono due regole fondamentali per contrastare tanti disturbi pericolosi per la salute. Infatti se a vent’anni mangiare qualsiasi cosa non crea alcun disturbo, dopo gli “anta” oltre ad aumentare il girovita, anche la digestione diventa più lenta. Seguire una dieta sana può addirittura avere un impatto positivo sul cervello. In particolare una dieta ricca di acidi grassi, omega 3, antiossidanti e polifenoli come quella mediterranea può contrastare le infiammazioni e l’invecchiamento cellulare. Sembrerebbe che possa addirittura essere questa l’alimentazione per allontanare l’Alzheimer.

Diventa pertanto sempre più importante per il benessere della nostra salute ciò che mettiamo nel carrello della spesa. Grazie alla generosità della natura in ogni stagione possiamo reperire prodotti capaci di soddisfare il fabbisogno di vitamine, sali minerali e fibre fondamentali per l’organismo. È proprio in questo periodo che si può portare in tavola un ortaggio alleato della nostra salute perché ricco di proprietà nutritive e di fibre.

Come contrastare la stipsi e proteggere l’intestino grazie a questo ortaggio

La stipsi è un disturbo molto frequente che interessa circa il 15% della popolazione, soprattutto femminile ed aumenta con l’avanzare dell’età. In molti casi per contrastare il disturbo e alleviare i sintomi potrebbero bastare dei cambiamenti nell’alimentazione, nell’idratazione e nello stile di vita. È consigliabile pertanto seguire una dieta ricca di fibre, ovvero assumere almeno 20-35 grammi di fibre giornaliere. Pertanto in questo periodo, per apportare il giusto quantitativo di fibre all’organismo non potranno mancare nel carrello della spesa i carciofi. Sono ricchi di inulina una particolare fibra solubile in grado di nutrire i batteri buoni che si trovano nell’intestino. Sono ricchi di acqua e una porzione soddisfa circa la metà del fabbisogno giornaliero di fibra.

Come dovremmo conservare i carciofi per non perdere le fibre in essi contenute

I carciofi pertanto grazie al loro contenuto di fibre promuovono il buon funzionamento dell’intestino, riducendo il rischio di cancro al colon. Inoltre, sempre grazie alle fibre, quest’ortaggio contrasta i livelli di colesterolo nel sangue, diventando un vero e proprio toccasana anche per il cuore. Ma come dovremmo conservare i carciofi per non perdere le fibre così importanti per il nostro benessere? È importante consumarli rapidamente dopo la raccolta o conservarli in frigorifero avvolti nella pellicola. In tal modo saremo sicuri di fornire all’organismo tutte quelle fibre di cui ha bisogno.

