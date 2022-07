Con questa domanda l’INPS paga il Bonus 600 euro anche con ISEE alto

La crisi epidemiologica oltre a mettere in crisi famiglie e imprese da un punto di vista economico, ha portato un vero e proprio stravolgimento psicologico. Sono inevitabilmente cambiati tantissimi comportamenti e abitudini. Si pensi che mascherine e tamponi sono diventati elementi fissi nella lista della spesa giornaliera. Tant’è che l’Agenzia delle Entrate ha deciso di rimborsare anche i tamponi fai da te.

Dopo mesi di attesa arrivano finalmente dall’INPS le istruzioni per la presentazione del cosiddetto Bonus psicologo, con la circolare n.83/2022. Si tratta di una misura finalizzata al sostegno delle spese di assistenza psicologica dei cittadini che durante l’emergenza epidemiologica hanno sofferto d’ansia, stress e depressione. Col Decreto Interministeriale del Ministero della Salute di concerto col Ministero dell’Economia e delle finanze sono state emanate le disposizioni attuative del D.L. n.228/2021. Sono stati stanziati ai fini dell’erogazione del contributo 10 milioni di euro per il 2022. L’INPS provvederà a ricevere e gestire le domande aventi ad oggetto il suddetto Bonus che sarà di valore non superiore a 600 euro.

Potranno accedere al beneficio tutti coloro che siano in condizioni di depressione, fragilità psicologica, ansia e stress a causa della pandemia e conseguente crisi socio-economica. Ovvero siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico. La misura di sostegno è commisurata sulla base del valore ISEE, pertanto, per un importo fino a 50 euro per ogni seduta con un ISEE:

inferiore a 15.000 euro, l’importo erogabile sarà fino ad un massimo di 600 euro;

tra 15.000 e 30.000 euro l’importo massimo erogabile sarà di 400 euro;

da 30.000 e fino a 50.000 euro la somma massima erogabile sarà di 200 euro.

Ai fini del riconoscimento del Bonus si darà priorità ai richiedenti possessori di ISEE più basso. In caso di parità, la priorità si stabilirà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. La domanda dovrà presentarsi esclusivamente in via telematica, mediante il servizio “Contributo sessione psicoterapia” attraverso:

il portale web dell’Istituto, muniti delle credenziali d’accesso;

Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 da rete fissa o il numero 06 164 164 da rete mobile.

La domanda potrà presentarsi sia nel proprio interesse che per conto di un minore se genitore esercente la responsabilità genitoriale, tutore o affidatario. Nonché per conto di un soggetto interdetto inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno, se tutore, curatore o amministratore di sostegno.

L’esito della domanda sarà comunicato mediante SMS e/o mail ed in caso d’accoglimento sarà indicato l’importo del Bonus e del codice univoco associato. Quest’ultimo dovrà consegnarsi al professionista presso cui si tiene la seduta di psicoterapia. Il beneficiario dovrà utilizzare il Bonus entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio che comunica le graduatorie. Pertanto il richiedente se entro 180 giorni dalla comunicazione di accoglimento ricevuta dall’INPS non fruisce del Bonus, il codice univoco sarà cancellato automaticamente.

Infine l’INPS con un ulteriore messaggio, ha comunicato l’apertura delle domande online dal 25 luglio al 24 ottobre 2022. Pertanto con questa domanda l’INPS paga il Bonus anche a chi ha un ISEE fino a 50.000 euro.

