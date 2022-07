Le vie per guadagnare soldi extra sono moltissime. Il web in particolare offre molte possibilità di sfruttare il tempo libero per ricavare delle entrate alternative al nostro lavoro. Molte app e siti web aiutano a vendere i propri servizi e a monetizzare le nostre competenze e passioni.

Guadagnare qualche soldo in più di questi tempi farebbe un po’ comodo a tutti. Per avere un extra reddito il web offre moltissime possibilità che tuttavia pochi conoscono e sfruttano in Italia.

Molti cercano un doppio lavoro usando le poche ore rimaste della giornata dopo l’impiego principale. L’intenzione è sicuramente lodevole e da premiare, ma anche il web offre moltissimi modi di guadagnare e senza investire un euro. Basta mettere a frutto le nostre capacità sfruttando le potenzialità della rete.

Quando pensiamo a guadagnare sul web ci vengono in mente immediatamente il trading online, l’investimento in Borsa od il Forex. Questo perché siamo continuamente bombardati da pubblicità di piattaforme che vendono servizi di compravendita di titoli finanziari. Chi non è esperto del mercato finanziario, meglio stia alla larga dall’investimento in Borsa, rischierebbe di perdere molti soldi.

Come guadagnare soldi online da casa gratis senza investire

Invece l’obiettivo di un secondo lavoro è quello di guadagnare più soldi. Ecco alcune idee. Chi conosce bene una o più lingue può offrirsi come traduttore di documenti e testi. Ma possiamo anche offrirci come insegnanti di italiano per stranieri. Ci sono moltissime persone nel mondo, e anche molte scuole, che pagano per avere un insegnante di madrelingua che insegni l’italiano.

Chi ama scrivere può offrirsi come ghostwriter, ovvero come autore di testi e di documenti per altri. In alternativa può offrire un servizio di correzione di bozze, ovvero rileggere e sistemare testi altrui.

Chi ama fotografare, il web è il posto migliore per vendere i propri scatti. Non è necessario cederli a decine di euro a foto. Potrebbero bastare anche pochi centesimi per puntare su un grande numero di foto vendute e fare un bel gruzzolo. Chi compone musica può venderla sul web. In particolare c’è una forte domanda di brani utilizzati per la meditazione e il rilassamento.

Un’altra idea assolutamente originale è quella di condividere la propria auto. Quante volte ci è capitato di prestare l’auto a un nostro amico o a un nostro parente? Se ci sono dei giorni della settimana o dei periodi in cui non utilizziamo la nostra vettura, la possiamo mettere in condivisione con altri. Questa idea si basa sullo stesso principio della condivisione dell’appartamento.

Dove vendere i propri servizi

Questi servizi, le nostre competenze, volendo anche le nostre consulenze, possono essere tranquillamente vendute sul web grazie a piattaforme e applicazioni dedicate. Molti siti specifici offrono l’opportunità di vendere servizi di traduzione, di correzione di bozze ed anche foto e brani musicali. In Italia esiste anche un sito dove è possibile condividere l’auto con altre persone. Per individuare queste piattaforme, basta mettersi a navigare un po’ nella rete, magari con l’aiuto dei motori di ricerca.

Queste sono solo alcune idee su come guadagnare soldi online da casa. Le occasioni di vendere le nostre competenze e i nostri servizi sul web per fare soldi extra sono moltissime. Anche YouTube offre l’opportunità di guadagnare online facendo l’influencer. Tuttavia, diventare una star del web ed essere pagati da YouTube in base ai click sui nostri video non è facile. Condividere video su YouTube è molto semplice, più difficile è riuscire a creare contenuti interessanti per milioni di persone.

