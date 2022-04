Se abbiamo l’ombelico che puzza di formaggio non è solo questione di scarsa igiene, ma se sentiamo dolore faremmo bene a non sottovalutare questo malessere

L’epidemia ci ha portati ad essere ancora più attenti alla nostra salute. Se prima non consideravamo tanti disturbi, ora non ci sfugge più nulla. Basta avere degli occhi stanchi per farci scattare l’allarme.

Anche avere mani e piedi freddi ci mette a disagio e vogliamo giustamente andare a fondo. Per non parlare dell’igiene. E non solo nel lavarci le mani continuamente. Non che prima non fossimo persone pulite, ma è chiaro che il livello di attenzione sia salito e di molto dopo l’esplosione del virus.

Ecco perché quando sentiamo degli strani odori provenire dal nostro corpo, ci sentiamo turbati. Facciamo attenzione a pulirci bene, eppure qualche cosa non quadra. Ad esempio, se abbiamo l’ombelico che puzza di formaggio faremmo bene a vigilare.

È difficile pulire con attenzione questa zona nonostante la nostra buona volontà

Non tutti sanno, ma al suo interno, vivono tantissimi organismi. Potrebbe ospitare batteri e funghi, anche se non dobbiamo solo pensare male. Alcuni di questi, infatti, fungono da sentinelle, proteggendoci contro agenti patogeni.

Per questo motivo, in tanti preferiscono non pulirlo in maniera meticolosa, proprio per non ostacolare l’opera di questi difensori. In ogni caso, per mantenere pulita questa parte, evitando di farla puzzare, basta prendere il cotton fioc e usare o acqua ossigenata o alcol. Dovremo pulire intorno all’ombelico, con grande delicatezza, per evitare danni.

Sarebbe consigliabile mettere, una volta asciutto, anche una crema antibatterica. Diverso è il discorso se sentiamo un odore forte, come di formaggio. Potrebbe dipendere da una infiammazione cronica dell’ombelico che provoca anche una secrezione maleodorante. Chiaro che davanti a questa sintomatologia, dovremmo rivolgerci immediatamente ad un dottore. Il quale, dopo la visita, potrebbe somministrarci degli antibiotici idonei.

Se abbiamo l’ombelico che puzza di formaggio non è solo questione di scarsa igiene ma se sentiamo dolore faremmo bene a non sottovalutare questo malessere

Se, però, al di là dell’odore, sentiamo del dolore in sede ombelicale, dovremmo preoccuparci. Di solito, come spiegano gli esperti dell’Humanitas, è una sensazione di malessere circoscritta all’area interna all’addome posizionata dietro l’ombelico.

Il più delle volte, dipende da disturbi legati al sistema gastro-intestinale. Un dolore che potrebbe essere accompagnato anche da altri sintomi. Ad esempio, nausea, vomito, eruttazioni, brontolii o flatulenza, oltre che da febbre e sangue o muco nelle feci.

Le patologie che si possono associare a questo particolare disturbo sono varie. Appendicite, Ernia ombelicale, Intestino irritabile, Ulcera gastrica, per citarne solo alcune. Come consigliano gli esperti, se sentiamo questo dolore in sede ombelicale, dobbiamo vigilare. È consigliabile, secondo loro, rivolgersi al proprio medico in caso di trauma. O se il dolore sia accompagnato da altri sintomi come febbre e sangue o muco nelle feci.

