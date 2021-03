Qualcuno la definisce un “super food”, altri il miglior antirughe naturale, altri ancora una cassaforte di salute. Sta di fatto che la moringa con quasi 100 tra vitamine e antiossidanti presenti è questo l’alimento benefico del futuro. Pensiamo poi che due colossi internazionali come la FAO e l’OMS lo ritengono con l’avocado il cibo più completo e nutriente in assoluto. Sta letteralmente facendo impazzire divi e dive di Hollywood, che fanno a gara ad acquistarne bancali interi. O, quasi. Vediamo perché la moringa deve diventare parte integrante della nostra dieta giornaliera.

Una pianta che non muore mai

Si dice che una creatura non muoia e resista alle difficoltà perché ha mille difese. Ecco, allora che la nostra pianta è una di queste. Gli indigeni dell’India orientale, da cui proviene, la chiamano “pianta dell’immortalità”. Sia perché non muore mai e si adatta a qualsiasi clima, sia perché fa davvero bene alla salute. Con quasi 100 tra vitamine e antiossidanti presenti è questo l’alimento benefico del futuro, anche perché utilizziamo tutto di lei. È commestibile per intero:

radice;

baccello;

foglia;

corteccia;

fiore;

seme.

È forse l’unico caso al mondo di pianta commestibile a tutto tondo. Non per niente la scienza alimentare la definisce un “nutraceutico”: in pratica un nettare degli Dei.

Perché combatte le rughe

E, veniamo al motivo del suo successo tra le star americane. Questa pianta è un killer delle rughe. Presenta 46 antiossidanti, oltre 40 vitamine e il resto sono fibre e minerali. Regina assoluta dei polifenoli, le sostanze che hanno come hobby quello di combattere i radicali liberi. Ossia i nemici della nostra giovinezza. Come se non bastasse, ecco le vitamine, A e C in primis e uno stuolo di sali minerali da far invidia a una farmacia. Sfatiamo un mito: la moringa non è specifica per far dimagrire. Ma, depurando e ripulendo, ovviamente favorisce l’eliminazione di scorie, grassi e tossine. La troviamo in commercio in comode capsule, ma anche in polvere e in granuli. Non ha controindicazioni, ma, come sempre, prima di assumerla, consultiamo il medico o il farmacista di fiducia.

