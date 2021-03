Prevenire il mal di stomaco e il reflusso gastroesofageo è un’azione di cui tenere particolarmente conto. La salute di stomaco e intestino è fondamentale, perché ricordiamo che da qui passano il 70% dei virus che ci colpiscono. La chiamano dieta antiacidi ed è la migliore per proteggere il nostro stomaco, esposto quotidianamente agli attacchi infettivi. Vediamo perché sempre più italiani la stanno adottando e perché la scienza alimentare la sostiene nella sua semplicità. Ricordiamo, come sempre che i nostri suggerimenti di salute e benessere non si vogliono sovrapporre al consulto del medico o del farmacista.

Avanti tutta con queste verdure

La chiamano dieta antiacidi ed è la migliore per proteggere il nostro stomaco, prendendo come pilastri le seguenti verdure:

broccoli e cavolfiori;

patate;

cetrioli;

finocchi;

carciofi;

asparagi.

Hanno tutte delle caratteristiche comuni: pochi grassi e pochi zuccheri e, soprattutto, la capacità di ridurre la nociva e pericolosa acidità di stomaco.

Sì a carne e pesce ma seguendo una linea precisa

Se amiamo carne e pesce, non spaventiamoci, perché se soffriamo di acidità di stomaco, ma ne siamo golosi, possiamo continuare a consumarli. Attenzione, però che dovremmo limitarci alle carni magre come il pollo e il tacchino e ai frutti di mare. Questi ultimi, possibilmente freschi e non surgelati. In tema di proteine, ma non animali, ecco che la dieta antiacidi consiglia quelle dei legumi e dei cereali, soprattutto quelli integrali.

Molto bene lo zenzero e l’avocado

A stimolare la difesa di stomaco, fegato e intestino ci pensano anche due prodotti che arrivano da lontano: lo zenzero e l’avvocato. Entrambi svolgono un importante azione gastro-protettiva, facendo sia da difensori che da attaccanti contro le infiammazioni. Molto bene in questo senso ci fanno anche le noci, l’olio extravergine crudo e l’olio di semi di girasole.

Attenzione alle pessime abitudini

Però, per concludere, non c’è dieta che sia completa, se non supportata dalle buone abitudini. Ricordiamo che tra le maggiori cause di acidità di stomaco, troviamo: il fumo, il sovrappeso e, soprattutto una masticazione troppo veloce. Mandare giù bocconi interi e non masticare bene, farà sì che i succhi gastrici non completino l’opera erosiva e ci espongano ad acidità e reflusso.

