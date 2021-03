Negli ultimi anni le barrette proteiche hanno visto un boom di vendite. Questo gustosissimo snack fatto di cereali, semi e frutta secca è pratico da portare con sé. Da principio pensato per gli sportivi, ha molte proprietà nutritive ed energetiche.

Le barrette proteiche possono essere considerate veri e propri integratori alimentari. Alle volte vengono addirittura consumate come sostituto dei pasti. La combinazione di ingredienti può essere varia: semi oleosi, frutta a guscio, frutta secca, creali, cioccolato etc. Dagli ingredienti dipende anche il prezzo: ci sono barrette che arrivano a costare anche 3€ ciascuna.

Creare le proprie barrette casalinghe è un buon modo per risparmiare e sapere cosa si sta mangiando. Ecco come preparare a casa le barrette proteiche di semi nutrienti e super energetiche. Con un po’ di sperimentazione, la barretta perfetta è dietro l’angolo.

Cosa sono i superfood

Le barrette energetiche sono così chiamate per via dei superfood che le compongono. Bacche, semi oleosi, quinoa, mandorle, noci, cacao grezzo etc. Tutti questi e molti altri cibi costituiscono il mondo dei superfood. Con questo nome si definiscono tutti gli alimenti capaci di apportare benefici particolari al corpo.Alcuni sarebbero validi aiuti contro alcune malattie.

Tuttavia, non sempre gli effetti salutari dei super food sono certificati scientificamente. È bene sapere che le barrette proteiche in commercio possono essere addizionate con zucchero e conservanti. Quindi, si consiglia sempre di leggere bene l’etichetta. Per questo può essere conveniente confezionarle a casa.

Come preparare a casa le barrette proteiche di semi nutrienti e super energetiche

Pratiche, facili da preparare, ma soprattutto buonissime. Le barrette sono un eccezionale insieme di semi croccanti e frutta disidratata. E poi, non contengono zuccheri aggiunti se non quelli della frutta. Gli ingredienti necessari per 12 barrette circa sono:

a) 160g di fiocchi di farro integrali;

b) 50g di quinoa soffiata;

c) 50g di mandorle;

d) 20g di frutti rossi disidratati o uvetta;

e) 100g di purea di banana o mela;

f) 1 cucchiaio di semi di lino;

g) 1 cucchiaio di semi di zucca;

h) 1 cucchiaio di semi di sesamo;

i) 1 cucchiaio di semi di girasole;

l) 1 cucchiaio di semi di chia;

m) 1 cucchiai d’acqua;

n) cannella q.b.

In una ciotola mettere in ammollo la chia con l’acqua. Lasciare riposare per 10 minuti e si formerà una gelatina. Nel frattempo unire tutti gli ingredienti tagliati grossolanamente. Con la banana creare una purea e aggiungere la cannella. Unite la purea agli altri ingredienti e mescolare. Scaldare il forno a 180°C e versare il composto su una teglia rettangolare foderata. Infornare per 25 minuti. Sfornare il composto e ricavare le barrette col coltello. Rimettere nel forno per altri 15 minuti.