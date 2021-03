Alla fine, puntuale come la morte e le tasse, ecco tornare nuovamente l’incubo del lockdown. O, zona rossa che dir si voglia. Cambiano le parole, ma non la sostanza. Dopo più di un anno dallo scoppio della pandemia, ci ritroviamo al punto di partenza. Ecco 3 film veramente belli da guardare gratis su Youtube in questo week end di zona rossa, con tutta la famiglia sul divano. Magari con gelato e una scorta di schifezze da cinema. Per questa volta, non parliamo di salute e benessere. Abbiamo scelto 3 film per tutta la famiglia. Magari già visti, ma sempre piacevoli. Sono tutti disponibili gratis, cercando il titolo, con la dicitura “film completo in italiano”.

I due superpiedi quasi piatti

Partiamo sempre da loro e dalle loro simpatiche risse: Bud Spencer e Terence Hill. Ormai sappiamo le loro battute a memoria, ma, per una serata piacevole, all’insegna della famiglia, sono sempre al top. Girato negli Usa, anche questo film, probabilmente uno dei più divertenti, porta i nostri eroi da possibili rapinatori a poliziotti indefessi. Con un Terence Hill sempre spaccone e combinaguai e un Bud Spencer con “l’hamburger che fa contatto”, ogni volta che prova a divorarlo. Quasi due ore di risate, con ritmi incalzanti e, la presenza anche di donne affascinanti.

Mamma ho perso l’aereo

3 film veramente belli da guardare gratis su Youtube in questo week end di zona rossa, con un altro cult degli anni che furono. “Mamma ho perso l’aereo” è un film del regista John Hughes, sceneggiatore e regista apprezzato nel genere. Il film, primo di una serie, ottenne un successo clamoroso alla sua uscita, tanto da rimanere primo in classifica in Usa per 3 mesi ininterrotti. Sarebbe un film natalizio, data l’ambientazione, ma è sempre piacevole assistere alle peripezie dei due poveri ladri in casa McCallister.

La fabbrica di cioccolato

Con questo film facciamo anche omaggio alle tante fan di Johnny Depp, in una delle sue istrioniche interpretazioni. La regia è di Tim Burton, un vero e proprio genio del cinema. Remake di un fortunato film degli anni ’70, “la fabbrica di cioccolato” fa ridere grandi e piccini, in un mondo di magia e dolcezza. Un abbinamento perfetto per questo momento non facile della nostra vita. Fece incetta di premi e riconoscimenti. Una curiosità: la produzione voleva il grande Robert De Niro nei panni di Willy Wonka, ma alla fine la spuntò Depp su insistenza di Burton. Erano stati esaminati altri grandissimi attori come Robin Williams, Michael Keaton e Nicolas Cage. 3 film veramente belli da guardare gratis su Youtube in questo week end di zona rossa.

