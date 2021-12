Abbiamo recentemente visto che l’export vinicolo italiano sta andando alla grande nonostante le mille difficoltà. Grazie anche agli accordi economici internazionali e al calo dei dazi doganali, le nostre meraviglie vitivinicole stanno invadendo il pianeta. Stando ai dati di settore, staremmo staccando i cugini transalpini nelle vendite. Diamoci comunque appuntamento dopo le feste per avere dei dati aggiornati. Tornando, invece alle cose di casa nostra, abbiamo un’ampia scelta per il Capodanno. I vini italiani sono perfetti per qualsiasi occasione, basta anche solo andare a trovare il prodotto giusto. Con poco più di 5 euro questo straordinario vino bianco apprezzato e pluripremiato nel Mondo sarà il nostro jolly di Capodanno.

Una terra riconosciuta a livello internazionale

La zona del Prosecco di Valdobbiadene si estende per chilometri nella provincia di Treviso, in Veneto. Zona anche piena di castelli e ville antiche, tra dolci colline e bellissimi panorami. Passando in queste zone, come non fermarsi nella rinascimentale Conegliano e nell’altrettanto bellissima Treviso. Consideriamo che queste meravigliose zone sono protagoniste di moltissimi tour enogastronomici. Sono, infatti tantissimi i turisti, anche stranieri che amano visitarle, facendo shopping e approfittando dei meravigliosi vini. Ma, non dimentichiamo che possiamo assaggiare anche deliziosi formaggi e saporitissimi salumi. E proprio la Valdobbiadene ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di zona protetta dall’Unesco.

Con poco più di 5 euro questo straordinario vino bianco apprezzato e pluripremiato nel Mondo sarà il nostro jolly di Capodanno

Col suo meraviglioso e caratteristico colore giallo paglierino, il Prosecco di Valdobbiadene, assieme al Franciacorta, si sta rivelando uno dei vini più venduti nel Mondo. Dal gusto secco ma fruttato, questo vino che nasce in un terreno particolarmente ricco, si attesta attorno ai 10 °.

Sono 15 i comuni del territorio che appartengono al consorzio di produzione e possono vantare il marchio DOCG. Questa fascia collinare che si attesta attorno ai 200 metri sul livello del mare è anche climaticamente fortunata. Per acquistare un discreto Prosecco della Valdobbiadene non servono cifre esagerate. Una bottiglia costa infatti attorno ai 5/6 euro. Ovviamente, andando alla ricerca di maggiore qualità, il prezzo sale, ma senza esagerare. Siccome parliamo di un vino anche molto copiato, il segreto per capire se è di qualità sta nel suo colore, ma anche nel suo profumo. Quello originale, che presenta delle bollicine vivaci e spumose, profuma di mela, con un piacevole accenno floreale.

