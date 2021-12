Il toro uscirà dal recinto dopo giugno del 2022 ma scalpiterà per molti anni consecutivi. Cosa mettere in portafoglio nei periodi di ribasso a cui dovremmo assistere nella prima parte dell’anno? Oggi, il nostro Ufficio Studi darà alcune indicazioni in merito, dopo aver analizzato i fondamenti di alcune società e i pattern grafici di medio e lungo termine.

La raccomandazione è la seguente: per guadagnare anche a doppia cifra, puntare nel 2022 su alcuni titoli assicurativi di Piazza Affari.

I titoli analizzati sono i seguenti: Assiteca, Cattolica Assicurazioni, Generali Assicurazioni (MIL:G), Unipol e UnipolSAI.

Assiteca, ultimo prezzo a 2,40. Le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio) stimano il raggiungimento di un prezzo obiettivo di 3,30. I nostri calcoli invece, portano a un fair value di 1,77 euro.

Le proiezioni del 2022:

area di minimo 2,20/2,35

area di massimo 2,82/3,02.

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura mensile inferiore a 2,02, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 12 mesi verso l’area di 2,82/3,02. Nel breve, un primo indizio ribassista con una chiusura settimanale inferiore a 2,30 euro.

Cattolica Assicurazioni, ultimo prezzo a 5,77. Le raccomandazioni degli altri analisti (2 giudizi) stimano il raggiungimento di un prezzo obiettivo di 6,15. I nostri calcoli invece, portano a un fair value di 5,99 euro.

Le proiezioni del 2022:

area di minimo 4,65/4,90

area di massimo 5,99/6,80.

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura mensile inferiore a 4,80, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 12 mesi verso l’area di 5,99/6,80. Nel breve, un primo indizio ribassista con una chiusura settimanale inferiore a 5,53 euro.

Generali Assicurazioni, ultimo prezzo a 18,61. Le raccomandazioni degli altri analisti (21 giudizi) stimano il raggiungimento di un prezzo obiettivo di 19,32. I nostri calcoli invece, portano a un fair value di 27 euro.

Le proiezioni del 2022:

area di minimo 16,20/17,98

area di massimo 23,55/26,25.

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura mensile inferiore a 16,82, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 12 mesi verso l’area di 23,55/26,25. Nel breve, un primo indizio ribassista con una chiusura settimanale inferiore a 18,05 euro.

Unipol, ultimo prezzo a 4,761. Le raccomandazioni degli altri analisti (7 giudizi) stimano il raggiungimento di un prezzo obiettivo di 5,79. I nostri calcoli invece, portano a un fair value di 10 euro.

Le proiezioni del 2022:

area di minimo 4,23/4,76

area di massimo 6,21/6,89.

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura mensile inferiore a 4,51, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 12 mesi verso l’area di 6,21/6,89. Nel breve, un primo indizio ribassista con una chiusura settimanale inferiore a 4,51 euro.

UnipolSAI, ultimo prezzo a 2,474. Le raccomandazioni degli altri analisti (7 giudizi) stimano il raggiungimento di un prezzo obiettivo di 2,62. I nostri calcoli invece, portano a un fair value di 3,60.

Le proiezioni del 2022:

area di minimo 2,20/2,35

area di massimo 2,82/3,02.

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura mensile inferiore a 2,272, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 12 mesi verso l’area di 2,82/3,02. Nel breve, un primo indizio ribassista con una chiusura settimanale inferiore a 2,366 euro.