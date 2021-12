Durante le vacanze invernali possiamo permetterci qualche gita fuori porta in più. Forse non c’è luogo migliore per farlo del nostro paese, così ricco di piccoli borghi in ogni parte d’Italia. Ognuno spicca per la particolarità del paesaggio, le proprie tradizioni, la propria storia e la sua cucina. Si tratta della combinazione perfetta per sentirsi trasportare lontano anche a un passo da casa. Per raggiungere in pieno questo obiettivo scegliamo una vacanza low cost nel piccolo borgo sospeso nel cielo che sembra uscito un presepe. Sembra incredibile che un paesino di appena 207 anime sia in grado di affascinare ogni visitatore. Il motivo lo scopriamo già nel nome.

Il borgo di Pietracupa

Pietracupa è un borgo di origine medievale nella provincia di Campobasso, in Molise. Il nome viene chiaramente dalla parola pietra, che richiama l’enorme formazione calcarea su cui è arroccato, il Morgia. La parola “cupa”, invece, deriva dal latino e vuol dire botte, per via dei vari fori nella roccia utilizzati come insediamenti rupestri.

Si tratta di un borgo sorto nel VI secolo d. C. ad opera di alcuni monaci che hanno scelto proprio alle grotte sulla rupe come abitazione e luogo di culto. Successivamente, sono sorte le case in pietra, che così aggrappate sulla guglia della roccia, sembrano formare un presepe. Tanto che Pietracupa è anche conosciuta come la Betlemme del Molise.

Col passare del tempo divenne feudo di molte famiglie: De Molisio, De Regina, Eboli di Castropignano e Francone. I Francone furono gli ultimi signori e ottennero il titolo di Principi di Pietracupa.

Sorsero due abbazie, San Pietro Formoso e Sant’Alessandro, entrambe distrutte o danneggiate dai terremoti. Oggi però, nel cuore calcareo della Morgia, resiste un’antichissima chiesa rupestre, quella di Sant’Antonio Abate. Questa domina il paese e contribuisce al fascino in disputabile del paesaggio.

Scegliamo una vacanza low cost nel piccolo borgo sospeso nel cielo che sembra un presepe

Pietracupa accoglie i turisti soprattutto d’estate, ma questo rende il periodo invernale l’ideale per una vacanza low cost. Le maggiori attrazioni del borgo sono il suo centro storico e la chiesa rupestre. In quest’ultima possiamo ammirare un crocifisso cinquecentesco, un altare creato con la macina di un mulino e una croce in pietra. Però, merita una visita anche il museo della rupe, dove troveremo una mostra permanente di strumenti di tortura.

Ai margini del paese c’è anche la chiesa di San Gregorio Papa. Infatti, Pietracupa può essere il punto di partenza o di arrivo ideale per esplorare i dintorni, un vero e proprio paradiso per gli escursionisti.

Se non possiamo essere presenti per la messa della Vigilia di Natale, non perdiamoci il pittoresco carnevale, la festa dell’uva e i Cartocci e le ‘Ndocce.

In alternativa, visitiamo adesso questo splendido borgo medievale fra eventi, mercatini e buona cucina.