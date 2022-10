Con mal di testa, affanno a fare le scale e vertigini attenzione alla pressione

Dopo la quarantina, un dolore ogni mattina, si usa dire. A testimoniare di come sia facile, con il passare degli anni, accusare, ogni giorno, dolorini particolari, mai provati prima. Il più delle volte passano rapidamente, ma spesso sono segnali di qualche disturbo da non sottovalutare. È vero che dopo il Covid gli italiani stanno più attenti a una alimentazione sana e naturale, come consiglia il Ministero della Salute. E, sempre in tema di detti, si sa che la salute vien mangiando.

Quando sentiamo la testa strana dovremmo capire le cause

Insomma, va bene fare la dieta, per dimagrire ad esempio velocemente 5 kg in una settimana, ma non dimentichiamo di mangiare sano. A volte, però, nonostante la nostra prevenzione, può capitare di essere improvvisamente limitati da disturbi mai capitati in precedenza.

Ad esempio, potremmo ritrovarci con mal di testa, affanno a fare le scale e vertigini che non devono, per forza, essere un problema della terza età. Il mal di testa, si sa, è un problema per tantissimi italiani, che ne soffrono ogni giorno. Un disturbo invalidante e penalizzante che ci crea disagio. E che potrebbe avere cause completamente diverse tra loro.

Il fiato corto quando saliamo le scale potrebbe dipendere da una specifica patologia

Oltre al mal di testa, comune a molte persone, c’è chi, improvvisamente, fa fatica a salire le scale. Ritrovandosi con il fiato corto anche quando si cammina o parla o si rincorre il bus anche per pochi metri. Che potrebbe dipendere da una patologia che non andrebbe mai trascurata. Per non parlare delle vertigini, che sono un altro disturbo invalidante. A volte abbiamo le vertigini a letto e quando preoccuparsi è importante saperlo per non peggiorare la situazione. Perché, a volte, potrebbero non bastare per le vertigini i rimedi della nonna.

Con mal di testa, affanno a fare le scale dovremmo verificare subito questa cosa

Se le tre cose, ovvero mal di testa, affanno a fare le salite e vertigini, dovessero presentarsi insieme, allora rivolgiamoci subito al nostro medico. Magari, se abbiamo anche senso di sbandamento. Ebbene, potrebbero essere dei campanelli di allarme di uno stato ipertensivo agli inizi.

Dovremmo subito misurare la nostra pressione, più volte in un giorno e in una settimana. In ogni caso, non limitiamoci a questo controllo, ma, con i disturbi di cui sopra, è importante fare una visita dal cardiologo per capire se abbiamo un rischio cardiovascolare concreto. Lo specialista, così, ci farà fare degli esami accurati per valutare il nostro quadro clinico.

