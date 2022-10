Questo concorso per studenti eroga 10 premi da 1.000 e 10 premi da 2.000 euro

Buona parte dei cittadini inizia a pensare alla previdenza, e quindi alla pensione, solo a partire dalla mezza età. Tuttavia, per assicurarsi una vecchiaia serena la parola d’ordine è iniziare quanto prima. L’attuale sistema contributivo calcola il vitalizio prendendo a riferimento l’intera vita assicurativa del cittadino. In soldoni, più contributi si versano (oltre al rispetto di altri parametri) meglio è. Specie se si tiene conto che questi assegni sono mediamente inferiori rispetto ai vecchi vitalizi calcolati con il metodo retributivo.

Ora, al fine di sensibilizzare l’alfabetizzazione previdenziale nei giovani, ADEIMF ha lanciato la 2° edizione di un concorso rivolto agli universitari. In pratica i partecipanti devono escogitare nuove forme e/o contenuti sul tema che sappiano parlare e giungere ai loro coetanei.

Sintetizziamo qui i passaggi chiave del bando. Anticipiamo solo che questo concorso per studenti eroga 10 premi da 1.000 euro ed altrettanti con premio raddoppiato.

Quali sono i requisiti di partecipazione di questo concorso per studenti universitari

La partecipazione alla competizione ADEIMF (Associazione dei Docenti di Economia degli Intermediari Finanziari e dei Mercati Finanziari) è libera e gratuita. Essa è aperta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni regolarmente iscritti a un corso di laurea triennale o magistrale riconosciuto dal MIUR. All’evento si può partecipare tanto in autonomia quanto in team di massimo 5 persone.

Il totale dei premi da ripartire tra i partecipanti è di 30mila euro, divisi in due famiglie di ricompense. Ai primi 10 classificati come partecipanti autonomi spettano mille euro ciascuno. Ai primi 10 team, invece, il premio passa a 2mila euro per gruppo.

Come già anticipato, il regolamento chiede ai partecipanti di sviluppare un’idea di alfabetizzazione previdenziale.

Le tematiche trattate possono interessare i comportamenti previdenziali virtuosi o quelli individuali che incidono sul risparmio previdenziale. Oppure trattare dell’aumento dell’aspettativa di vita e relative ripercussioni sui risparmi o, ancora, quali elementi incidono sull’importo della pensione. Parimenti si può affrontare il tema del funzionamento dell’attuale sistema pensionistico o quello dell’importanza del risparmio previdenziale tra i giovani.

Le idee partorite vanno corredate da un PPT/PDF illustrativo e potranno consistere in un progetto di sviluppo web/based o in un progetto di sviluppo di un app. O ancora nello sviluppo di materiale di supporto per iniziative didattiche di educazione previdenziale. Al riguardo il testo ufficiale riporta esempi e/o spunti operativi, per cui se ne consiglia la lettura qualora interessati.

La partecipazione è aperta fino al 31 dicembre (scadono a novembre, invece, alcuni recenti concorsi militari). Entro questo tempo va caricata la domanda sul portale dell’Associazione, sul cui sito verranno resi noti anche i 2 elenchi di vincitori finali.

