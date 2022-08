Per molti l’insalata è il pranzo per eccellenza. Pratico da preparare a casa e da portare in ufficio, dietetico e leggero. Un piatto ideale per chi non ha voglia di cucinare, per chi ha fretta di prepararsi un pasto, per chi vuole perdere peso. Ma quando si compra quella in confezione occorre stare attenti ad alcuni particolari che possono essere nocivi per la nostra salute.

Dietro il termine generico di insalata si nascondono molti tipi di vegetali con benefici e caratteristiche diverse e anche stagionalità differenti. Per esempio la lattuga, lattuga sativa, si può trovare tutto l’anno. Invece la lattuga gentilina, anche detta canasta, viene raccolta in primavera, in estate e in autunno. Quella romana è tipica dei mesi primaverili ed estivi mentre la valerianella locusta, la valeriana, viene raccolta soprattutto in giugno, luglio e agosto.

Le qualità della lattuga

Questi tipi di lattuga hanno un valore calorico molto basso, pari a 21 calorie ogni 100 g ed hanno molte qualità benefiche per l’organismo. Per esempio la valeriana favorirebbe la salute di cuore e arterie grazie all’assenza di colesterolo e alla ricchezza di potassio.

La lattuga romana contenendo grandi quantità di provitamina B favorirebbe il benessere della pelle e la protezione della vista. Inoltre la vitamina C e sostanze antiossidanti aiuterebbero a combattere l’invecchiamento cellulare e l’aumento del colesterolo cattivo nel sangue.

La lattuga gentilina grazie alla sua particolare consistenza, aumenta il senso di sazietà e quindi fa passare più velocemente la fame. Inoltre ha proprietà diuretiche quindi sarebbe indicata per combattere il problema della ritenzione idrica.

Con l’insalata in busta dovremmo fare attenzione a questi dettagli

Quasi tutti sanno che le insalate si possono trovare sugli scaffali della grande distribuzione sia in forma sfusa che in confezione. I cespi sfusi di insalata in genere sono la scelta più indicata, anche in funzione del rispetto ambientale. Quella biologica sarebbe da preferire in assoluto.

Tuttavia spesso la comodità ci porta a scegliere le insalate già confezionate. Infatti l’insalata sfusa deve essere lavata bene e tagliata. Invece quella confezionata è già pronta per essere messa nel piatto. Ma è veramente così?

Le verdure a foglia come la lattuga o le insalate in genere, sono ad alto rischio di contaminazione. Quindi queste verdure sono potenzialmente pericolose per la salute dell’uomo. In teoria le insalate in confezione dovrebbero essere sottoposte a maggiori controlli rispetto a quelle sfuse. Chi compra una busta di insalata, però, faccia attenzione se sulla confezione vengono riportati i termini lavata o prelavata. In ogni caso meglio fare un attento lavaggio anche all’insalata in confezione.

Con l’insalata in busta facciamo attenzione anche alla data di scadenza e ad eventuali presenza di gonfiori. Questi sono altri due particolari da tenere in considerazione quando si compra l’insalata in busta. Nel primo caso le scadenze più lontane indicano un’insalata più fresca e quindi la più adatta da scegliere. Ricordiamoci che negli scaffali dei supermercati in genere le confezioni con scadenza più ravvicinata vengono poste nelle prime file. Quelle con scadenza più lontana in genere nello scaffale occupano una posizione più arretrata. Inoltre facciamo attenzione a strani gonfiori della confezione. Questa caratteristica potrebbe indicare una presenza di batteri nell’insalata.

Una gustosissima insalata che fa bene al cuore

Grazie alle sue qualità si possono preparare deliziosi piatti perfetti per chi segue una dieta ipocalorica. Per esempio è possibile preparare una gustosissima insalata che potrebbe anche contrastare il colesterolo, trigliceridi e i chili di troppo. Per preparare questo piatto occorrono un polipo, dei ceci e dei pinoli. Il tempo che richiede la preparazione di questo piatto è molto ridotto e la sua elaborazione è molto semplice. Non solo questa insalata è gustosa e perfetta per dimagrire ma è anche molto indicata per la salute del cuore.

Approfondimento

Colesterolo azzerato con queste veloce e deliziosa insalata di stagione che potrebbe avere anche benefici anti tumore