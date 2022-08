In casa potremmo avere un Eberhard in oro degli anni ’50, oppure un Longines degli anni ’60 e non dare il giusto valore a questi oggetti.

Dovremmo innanzitutto metterci alla ricerca per vedere cosa custodiamo nelle cianfrusaglie e nelle scatole dei ricordi. Se dovessimo rinvenire degli orologi da polso appartenuti a nonni, zii o genitori, dovremmo separarli dagli altri oggetti e valutarne lo stato.

Se si tratta di orologi con un valore affettivo importante naturalmente non penseremo di disfarcene. Altrimenti potremmo cercare di capire quanto ottenere dalla vendita.

Quanto possono valere gli orologi vintage degli anni ’50, ’60 e ’70

Non dobbiamo soffermarci sul marchio. Non sono soltanto i Rolex o gli Omega ad avere un valore elevato.

Partendo dal produttore, dovremo cercare di avere il maggior numero di informazioni possibile sul pezzo che abbiamo tra le mani. Dovremo individuare il modello, le caratteristiche, l’anno ed eventuali particolarità. Potremo poi valutare il buon funzionamento e lo stato dell’orologio. Se il cinturino è rovinato, potrebbe non essere una buona idea sostituirlo con uno recente. È preferibile lasciare quello originale fino alla vendita.

Naturalmente quanto più le condizioni dell’oggetto sono buone, tanto più il valore salirà. Se dovessimo capire che l’orologio non funziona, non dobbiamo disperare. Ci sono anche collezionisti che acquistano orologi rotti.

Anche il materiale di cui è fatto l’orologio incide sul prezzo. Per quelli con cassa in oro potremo spuntare un prezzo maggiore.

Una volta in possesso di tutte le informazioni reperibili, potremo cercare su internet il prezzo di vendita di orologi uguali o simili al nostro. Prima di fissare il prezzo, sarà bene non eccedere. L’ideale sarebbe chiedere una cifra che si collochi a metà strada tra il prezzo più alto e quello più basso reperiti in rete.

Di grande valore

Si potrebbe scoprire di avere per le mani un pezzo di gran valore. In questo caso sarebbe consigliabile rivolgersi ad un esperto per una valutazione accurata. Esiste anche la possibilità di richiedere valutazioni online a prezzi accessibili.

Esistono degli orologi vintage di lusso che possono valere anche milioni di euro, come nel caso dell’Omega Speedmaster del 1957. Quando venne prodotto non era un oggetto di lusso ma costava solo poche migliaia di lire. Dunque potrebbe essere in possesso di ognuno di noi. Questo orologio è stato venduto da una casa d’aste nel 2021 a 3 milioni di euro.

Gli orologi che potrebbero avere un valore molto importante sono quelli prodotti tra il 1950 ed il 1980. Oltre ai ben noti marchi come Rolex, Cartier o Jaeger LeCoultre, si posizionano in alto anche Omega, Zenith, Eberhard e Seiko. Prima di chiederci quanto possono valere gli orologi vintage, cerchiamo in casa e raccogliamo tutte le informazioni sui modelli in nostro possesso. Potrebbero essere un’eredità importante che ignoravamo di aver ricevuto.

