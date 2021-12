Con le mollette dei panni non si può solo appendere il bucato e realizzare cornici sfiziose, ecco altre belle idee di riciclo

Molti stanno pensando a come rendere speciale il giorno di Natale in famiglia. Alcuni stanno creando dei segnaposto con dedica, altri sono indaffarati in cucina ma sempre con l’intento di trascorrere un Natale indimenticabile. Molti si interrogano: “Cosa posso realizzare quest’anno per sorprendere gli ospiti?”. In questo articolo vi forniremo due idee per lasciare i nostri invitati senza parole. Con le mollette dei panni non si può solo appendere il bucato e realizzare cornici sfiziose ma ecco altre belle idee di riciclo.

Il primo spunto che offriremo è un’idea che negli Stati Uniti sta spopolando. Grazie a delle mollette dei panni e una catena di luci Led potremo creare una vera magia. Per prima cosa mettiamo alla mano gli album di foto e le gallery degli smarthphone. Dovremo scegliere delle foto dei Natali passati. Il nostro intento è quello creare un’emozione e suscitare dei ricordi indimenticabili delle festività trascorse in famiglia. Una volta fatta la cernita, occorrerà stampare le foto che si trovano su supporto digitale. Fissiamo due chiodini nel muro alla medesima altezza e poi appendiamo una catena di luci a led. Molto comode sono le illuminazioni a batteria perché in questo modo non vedremo i cavi pendenti. Ora dovremo preparare le mollette dei panni.

Potremo dipingerle nel colore desiderato e soprattutto annotarvi l’anno a cui si riferisce la foto. Non ci resta quindi che appendere con le nostre mollette le foto dei Natali passati fra le lumine della catena Led. Possiamo realizzare la nostra “catena dei ricordi di Natale” in salotto e sicuramente sarà una sorpresa molto apprezzata.

Fiocco di neve con le mollette

In questo caso ci serviranno almeno cinque mollette dei panni di legno. Proteggendo occhi e mani, dovremo sfilare la molla. A questo punto otterremo una coppia di bastoncini di legno. Dovremo però girare le asticelle in legno in modo che il lato che prima era esterno, ora sia interno. Ricomponiamo la coppia di legnetti e incolliamoli fra loro. Faremo lo stesso con tutte le mollette. A questo punto andremo ad assemblare il nostro fiocco di neve con le punte delle mollette verso l’esterno. Fissiamole fra loro all’estremità non a punta. Essendo il nostro fiocco di neve realizzato in legno grezzo si potrà dipingere e rendere scintillante con il glitter. Ecco realizzato il nostro fiocco di neve di mollette.

