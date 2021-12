Una delle tradizioni più granitiche delle festività natalizie è quella di sedersi davanti alla TV e guardare film e serie legate al Natale.

Il bello di queste opere è che sono adatte anche ai più piccoli e rappresentano quindi un modo per trascorrere del tempo in famiglia.

Su Netflix è possibile scegliere tra una vasta serie di proposte e per questo articolo abbiamo scelto 3 film che sicuramente piaceranno a tutti.

Infatti, ecco quali film possiamo vedere su Netflix per riaccendere lo spirito natalizio

Il primo film da guardare assolutamente durante queste vacanze natalizie è “Un bambino chiamato Natale”. Dopo l’uscita nel 2015 dell’omonimo libro di Matt Haig, è su Netflix, quindi, che prendono vita le vicende del giovane Nikolas.

Quest’ultimo si dirige verso il nord della Finlandia alla ricerca del padre, a sua volta partito per scovare il villaggio degli elfi. In compagnia della sua renna Blitzen e di un topolino, Nikolas parte per quest’avventura durante la quale incontrerà tantissimi personaggi. Infatti, si interfaccerà con fate, poeti magici, troll, zie cattive, ma anche con orsi predatori che lo metteranno in pericolo.

All’interno troveremo tanti momenti di ottimismo e magia, ma anche momenti di dolore e tragedia, dai quali però egli saprà riemergere.

Un film di animazione del 2019

Il secondo film che consigliamo è “Klaus – I segreti del Natale”, una sorta di rilettura delle origini di Babbo Natale.

Il protagonista del film è Jesper, uno studente tutt’altro che modello dell’Accademia delle Poste. Dato lo scarso rendimento, gli viene proposto di consegnare la posta a Smeerensburg, un villaggio sperduto oltre il Circolo Polare Artico.

Inizialmente trova la diffidenza degli abitanti del posto, che non sembrano aver voglia di socializzare né di scambiare lettere.

Ad un certo punto incontra Alva, un’insegnante locale e Klaus, un falegname che realizza giocattoli.

L’amicizia con quest’ultimo porterà tantissima gioia ed allegria nel triste villaggio, dove nascerà una tradizione magica, fatta di generosità e gentilezza.

Una vigilia di Natale inaspettata

Il terzo ed ultimo film che consigliamo ai nostri Lettori è “Qualcuno salvi il Natale”, un film distribuito su Netflix dal 2018. La storia è incentrata sulle vicende di Kate e Teddy che, dopo la morte del padre, non credono più alla magia del Natale. Fatto sta che durante la vigilia incontrano Babbo Natale in persona e decidono di seguirlo di nascosto proprio sulla sua slitta.

Dopo una serie di peripezie, però, si ritrovano nei guai insieme a Babbo Natale, che viene addirittura messo in carcere. La consegna dei regali è in serio pericolo, ma i due fratelli riescono a svignarsela dai guai e salvare il Natale prima dell’alba.

Quindi, ecco quali film possiamo vedere su Netflix per riaccendere lo spirito natalizio, anziché quelli soliti triti e ritriti.