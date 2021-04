Tutti noi in casa abbiamo delle mollette per il bucato. Si tratta di un oggetto davvero comune negli appartamenti. Infatti, grazie alle mollette, possiamo stendere i panni e farli asciugare con facilità. Ma siamo anche consapevoli della fragilità delle mollette. È davvero facile che si spezzino e, quando questo accade, tendiamo a buttarle via. Ma non sappiamo di compiere un grandissimo sbaglio.

Vediamo allora l’errore che tutti facciamo nel buttare le mollette da bucato rotte terminerà oggi perché hanno un riutilizzo sorprendente che nessuno conosce!

In pochissimi sanno che delle vecchie mollette rotte possono trasformarsi in dei fantastici sottobicchieri

Quindi, come abbiamo visto, c’è un modo per riutilizzare le mollette che non possono essere più usate per il bucato. E quest’idea, possiamo dirlo, è davvero geniale. Infatti, questi oggetti che siamo abituati a buttare via, possono diventare dei fantastici sottobicchieri. Ci basterà sapere come agire nel dettaglio ma, una volta apprese le mosse da compiere, avremo un risultato formidabile. Vediamo quindi cosa dobbiamo fare esattamente.

Ecco come realizzare questi originali sottobicchieri perfetti per l’estate in poche e semplici mosse

Prendiamo le nostre mollette rotte e dividiamole in due, avendo così tutte le barrette che le compongono divise. Ora, raccogliamone almeno sette. Possiamo scegliere di abbinare i colori a nostro piacimento, seguendo totalmente il nostro gusto. Incolliamole con della colla a caldo e aspettiamo una giornata, affinché il tutto si asciughi a dovere. Ed ecco che i nostri sottobicchieri saranno pronti!

Quindi, l’errore che tutti facciamo nel buttare le mollette da bucato rotte terminerà oggi perché hanno un riutilizzo sorprendente che nessuno conosce! Si tratta di riciclo divertente e geniale, che ci potrà tenere occupati e ci farà divertire. E, inoltre, potremo coinvolgere anche i nostri bambini in quest’attività, così da passare del tempo con loro!

