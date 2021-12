Quest’anno la tavola degli italiani è piena di creatività ed inventiva. Oltre ai ricchi sapori, impiattamento e a un menù infinito che ci porta ad assaporare i pasti tra tradizione e convivialità, c’è la scenografia che non guasta mai in questi giorni di festa.

Non si parla dei classici segnaposto a forma di alberello, oppure di qualche candela posizionata su una corona di rami secchi intrecciati, ma bensì di un antipasto dalla forma spettacolare. Una vera e propria opera d’arte che si può realizzare molto facilmente e in soli 5 minuti.

Come sorprendere tutti con questa idea artistica e rivoluzionaria da proporre come aperitivo o antipasto

Questa idea sorprendente è un antipasto scenografico e curioso a forma di tronchetto di Natale, che sorprenderà tutti per il suo ripieno soffice e ottimo per aprire il menù. Un tronchetto salato che non solo farà felici chi ama le novità in tavola, ma è anche l’antipasto perfetto per decorare la tavola con qualcosa di nuovo e d’effetto.

Gli ingredienti scelti sono una delle soluzioni più veloci e leggere per preparare questo piatto in quattro quattr’otto. L’insalata, formaggio, prosciutto e pancarrè sono facilmente sostituibili con l’insalata russa, il salmone affumicato e vari tipi di formaggio spalmabile. Insomma basti pensare ad un tramezzino dalla forma speciale e il gioco e fatto.

Ingredienti

pancarrè rettangolare senza crosta;

formaggio spalmabile (mascarpone, philadelphia, ecc. )

prosciutto cotto;

insalata.

Questo antipasto scenografico e curioso sorprenderà tutti per la sua forma da tronchetto di Natale

Preparazione

Iniziare col prendere le fette di pancarrè e disporre su un ripiano rivestito da pellicola per alimenti che servirà per modellare il rotolo.

Farcire il rotolo con il formaggio poi il prosciutto e infine l’insalata. Arrotolare con premura e in modo stretto per non far muovere il ripieno. Aiutarsi con la pellicola per alimenti che manterrà ben serrato e stabile il rotolo e lasciarlo a riposo almeno per 30 minuti in frigorifero.

Successivamente prendere il rotolo, togliere la pellicola e formare la classica forma da tronchetto di Natale. Quindi tagliare una parte obliqua che dovrà essere posizionata come ramo laterale del tronchetto.

Infine prendere il formaggio e rivestire il tronchetto e con l’aiuto di una forchetta fare le classiche venature dell’albero e decorare con foglioline di menta, aghetti di rosmarino, pepe rosa o qualsiasi cosa si ha a disposizione.

