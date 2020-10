L’appuntamento quotidiano con la bontà continua anche quest’oggi. Dal cilindro di cucina di ProiezionidiBorsa tiriamo fuori una ricetta rivisitata che prevede la cottura al forno dell’ingrediente principale di una delle ricette più in voga del momento, ovvero la mela. Le Frittelle di mela potrebbero diventare il vostro goloso passatempo in questi difficili momenti di timore ed ansia, in cui stiamo limitando le uscite a causa della diffusione del coronavirus. In “Ospiti a bocca aperta con le frittelle di mela pronte in pochi minuti” vi abbiamo presentato le golose e veloci frittelle di mela, “fritte” appunto, in olio di semi. La versione di oggi, invece, prevede meno di 20 minuti di cottura al forno ed un risultato che non farà rimpiangere la frittura. Infatti, con le frittelle di mela al forno il piacere è senza peccato.

Ingredienti

2 mele di media grandezza;

1 uovo;

140 g di farina di tipo 00;

100 ml di latte;

3 cucchiai di zucchero;

1 cucchiaino di lievito per dolci;

1 buccia d’arancia.

Con le frittelle di mela al forno il piacere è senza peccato. Preparazione

Per preparare delle ottime frittelle di mela al forno, prendete una ciotola e lavorate l’uovo con lo zucchero. Aggiungete il latte a filo e la buccia d’arancia grattugiata. Successivamente, setacciate la farina ed incorporatela al composto, a più riprese. Fate lo stesso con il lievito. Lavate e tagliate a fette le mele poi inseritele nell’impasto un po’ alla volta. Mescolate pian piano fino a quando l’impasto non si presenterà omogeneo e uniforme.

Prendete una teglia da forno, rivestitela con un foglio di carta da forno e versate l’impasto formando 8, 10 cerchi d’impasto. Infornate a 180° per circa 16-18 minuti fino a doratura. Una volta cotte, lasciate intiepidire le vostre piccole frittelle al forno. Infine, prima di servire ai vostri ospiti spolverate con uno strato di zucchero a velo. Queste creazioni facili e veloci diventeranno sicuramente un piatto forte della vostra cucina.