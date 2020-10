Uno tra i contorni preferiti dagli italiani, le patate sono amate e preparate in qualsiasi modo. Domani, si deciderà il pranzo della domenica e perché non optare per una bella fetta di carne accompagnata da una buona porzione di patate al forno? Di seguito, vi mostriamo una ricetta che renderà le patate dorate e croccanti fuori e morbide all’interno. Vediamo l’occorrente.

Ingredienti per 4 persone

600 g di patate;

olio extravergine q.b;

2 spicchi d’aglio;

rosmarino fresco o secco;

sale e pepe.

Tutti i segreti per avere patate croccanti ma dal cuore morbido. Preparazione

Dalla lista degli ingredienti possiamo già comprendere la facilità della preparazione. Per prima cosa lavate bene le patate, asciugatele con uno strofinaccio pulito e tagliate a spicchi, senza eliminare la buccia. Cercate di realizzare spicchi di ugual spessore per evitare differenze di cottura.

Prendete una teglia, ricoprite con un foglio di carta da forno ed aggiungete circa 4 cucchiai di olio extra vergine di oliva. Disponete le patate ed aggiungete 2 spicchi d’aglio per insaporire. Distribuite il rosmarino in maniera omogenea e aggiungete anche sale e pepe quanto basta.

Mescolate per amalgamare i sapori ed infine, infornate con forno statico a 200° per circa 40 minuti. Il segreto per renderle croccanti all’esterno mantenendo l’interno morbido è quello di inserire anche due cucchiai d’acqua nella teglia prima della cottura.

Di tanto in tanto, girate le patate per farle cuocere su entrambi i lati. Ultimo trucchetto che vi consigliamo è quello di spostare a fine cottura la teglia nella parte superiore del forno, di alzare la temperatura a 220° e di lasciare cuocere per ancora 10 minuti. Oppure, azionate il grill per 10 minuti alla temperatura di 250°. A questo punto le vostre patate risulteranno croccanti e dorate ma dal cuore tenero.

Se “Tutti i segreti per avere patate croccanti ma dal cuore morbido” vi è stato utile, leggete anche “Se sei stufo della solita pasta ecco quello che fa per te“.