Un dessert dal sapore classico ma dalla forma sfiziosa che stupirà i vostri ospiti. Buone e facili da preparare, le frittelle di mela coniugano bene la tradizione e la modernità in un’unica gustosa ricetta pronta in pochi minuti. In un batter d’occhio la vostra tavola profumerà di dolci bontà grazie all’ingrediente principale: la mela. Di seguito, vi proponiamo tutto l’occorrente per creare le vostre golose frittelle.

Ingredienti

125 g di farina tipo 00;

2 mele di media grandezza;

200 ml di latte;

1 uovo;

zucchero, un cucchiaio;

mezza bustina di lievito per dolci;

1 limone.

Ospiti a bocca aperta con le frittelle di mela pronte in pochi minuti. Preparazione

Preparare le frittelle di mele è realmente un procedimento semplice ed anche i meno pratici in cucina possono provare a realizzarle. Partiamo subito dalle mele. Sbucciatele, eliminate il torsolo e tagliatele a fette di spessore di circa 1 cm. Prendete una ciotola e versate il succo di un limone, poi successivamente inserite le mele a fette e lasciatele in ammollo dentro il succo di limone. In un’altra ciotola inserite l’uovo e lavoratelo con lo zucchero e mentre mescolate versate anche il latte.

In questa fase, vi consigliamo di aggiungere anche un pizzico di sale. Ora, setacciate la farina ed aggiungetela all’impasto. Fate la stessa cosa con il lievito. Mescolate bene e poi lasciate riposare per circa 30 minuti in un luogo asciutto. A questo punto, passate le mele nella pastella e friggetele in olio caldo. Lasciatele cuocere fino a quando non saranno belle dorate.

Adagiate le frittelle cotte in un piatto con un foglio di carta assorbente ed ecco che le vostre frittelle saranno pronte per essere divorate. Per renderle ancora più appetitose, potete spolverare con uno strato di zucchero a velo, oppure con la cannella.

