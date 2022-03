Per eliminare punti neri e impurità della pelle non bicarbonato e rosmarino ma questa comune spezia utile da non credere nei fumenti

Forse non conosciamo il nome tecnico, che è comedone. Ma certamente ci sarà capitato di conviverci. Ce ne saremo resi conto dopo aver fatto la doccia o quando ci pettiniamo. Oppure ancora quando ci trucchiamo o ci tagliamo la barba. Ci mettiamo davanti allo specchio ed ecco comparire tante piccole macchiette scure. La loro dimensione è minima e per fortuna non indicano patologie.

Sono semplicemente fastidiose da vedere. Per fortuna esistono alcuni metodi per favorire l’apertura dei pori e lasciare andare via queste fastidiose sporcizie. Uno di questi metodi consiste nel cosiddetto bagno di vapore o fumento. Alcuni li conoscono come suffumigi. A prescindere dal nome, quello di cui parliamo oggi sarebbe un rimedio della nonna fenomenale. Per eliminare punti neri e impurità della pelle potremmo usare anche qualche foglia di salvia. Ed ecco come si prepara un fumento con tutti questi ingredienti universali.

Funzioni favorevoli alla pelle

La salvia, proprio come il rosmarino, ha delle proprietà dermopurificanti e stimolanti. La loro azione, unita a quella del vapore che dilata i pori del nostro volto, farà apparire la pelle rilassata e luminosa. Ma vediamo come applicarli. In primo luogo, armiamoci di una manciata di rosmarino e di salvia. Utilizziamo un pentolino di media grandezza. Portiamo a bollore e versiamo le nostre foglioline. Aggiungiamo anche un pizzico di bicarbonato di sodio.

Aspettiamo per qualche attimo. Poi possiamo spegnere il fuoco. Mettiamo la pentola in una posizione consona e comoda. Con un asciugamano possiamo cingere il nostro volto. L’obiettivo è quello di creare una sorta di imbuto in grado di direzionare il vapore direttamente verso la pelle. Possiamo ora avvicinarci (non troppo). Lasciamo poi la pelle del nostro volto in paziente esposizione al vapore. Rimaniamo così per qualche minuto, ma mai più di 15. In questo intervallo di pausa dal Mondo potremmo respirare con il metodo della coerenza cardiaca, per comunicare benessere e relax al nostro cervello.

Per eliminare punti neri e impurità della pelle non bicarbonato e rosmarino ma questa comune spezia utile da non credere nei fumenti

Durante l’attesa il vapore dilaterebbe i pori della pelle. Invece le fragranze di rosmarino e salvia donerebbero luminosità e pulizia. Una volta concluso il nostro ciclo di esposizione, dovremo sciacquare il viso con acqua tiepida. Poi utilizziamo acqua fredda per chiudere del tutto i pori.

Utilizziamo poi del cotone o una spugnetta pulita per tamponare la pelle. Ecco, dunque, che in pochi minuti avremo donato al nostro volto qualche via di fuga da quei fastidiosi puntini neri.