Tra i dolci della tradizione che, almeno una volta, sono stati preparati dalle nonne italiane di sicuro non può mancare il buon salame di cioccolato. Una ricetta semplice e sfiziosa che mette d’accordo i gusti di tutti e che si realizza in poche mosse. Di seguito, la Redazione di ProiezionidiBorsa vuole mostrare ai suoi Lettori una delle versioni più facili e veloci da realizzare.

Ingredienti per 6 persone

250 g di biscotti secchi;

180 g di burro;

70 g di zucchero;

200 g di cioccolato fondente;

2 uova;

2 cucchiai di Rum.

Con la ricetta facile del salame di cioccolato la bontà si taglia a fette. Procedimento

Per prima cosa, bisogna sbriciolare il modo grossolano i 350 g di biscotti secchi con l’aiuto di un mixer. In un pentolino, fare sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente tagliato a pezzetti. In una ciotola, inserire il burro e lo zucchero e mescolare con cura ed energicamente.

Successivamente, aggiungere le uova fino ad ottenere una crema molto spumosa e chiara. Unire il cioccolato fuso e i due cucchiai di Rum. Infine, aggiungere all’impasto l’ultimo ma fondamentale ingrediente, ovvero i biscotti. Amalgamare bene tutti gli ingredienti. Prendere una teglia e rivestire con un foglio di carta da forno. Stendere l’impasto come per formare un salsicciotto.

A questo punto, arriva la parte più divertente. Bisogna, pian piano, far rotolare su sé stesso il composto e creare effettivamente la forma cilindrica di un salame. Avvolgere il salame di cioccolato in una pellicola alimentare trasparente e riporre in frigo per circa due ore. Trascorso il tempo di riposo necessario, il dolce sarà pronto per essere servito e gustato da grandi e piccini.

