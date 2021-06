Il pensionamento anticipato permette di uscire prima dal lavoro. Sono molti i lavoratori che nel 2021 scelgono di anticipare la pensione ma non mancano i dubbi. Un Lettore chiede agli Esperti di ProiezionidiBorsa se con la pensione anticipata lavoratori precoci si percepisce un assegno mensile più basso rispetto alla pensione anticipata? Il lavoratore ha maturato i requisiti per la Quota 41 e chiede se conviene fare domanda o attendere di maturare i contributi per la pensione anticipata.

Con la pensione anticipata lavoratori precoci si percepisce un assegno mensile più basso rispetto alla pensione anticipata?

La pensione anticipata precoci (Quota 41) richiede che il lavoratore ha maturato almeno un anno di contributi prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Inoltre, è richiesto di far parte di una delle categorie di tutele: disoccupati, invalidi, caregiver e lavoro gravoso e usurante.

Per fare domanda è necessaria un’anzianità contributiva di 41 anni e non è richiesto il requisito anagrafico. Questa misura non prevede decurtazioni sull’assegno pensionistico. L’assegno corrisposto si calcola in base ai contributi versati.

Per maggiori informazioni, consigliamo di consultare la nostra guida: come funziona Quota 41 lavoratori precoci, requisiti e regole di calcolo assegno.

I requisiti

La pensione anticipata prevede per gli uomini 42 anni e 10 mesi di contributi, per le donne 41 anni e 10 mesi. Anche questa misura non prevede un requisito anagrafico. La pensione anticipata è più conveniente solo perché i contributi versati sono maggiori.

L’INPS mette a disposizioni dei contribuenti la possibilità di effettuare una simulazione del calcolo di pensione prima di decidere quale domanda presentare.

Bisogna precisare che entrambe le misure: Quota 41 e pensione anticipata, sono sottoposte alla finestra mobile di tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

In questi tre mesi il lavoratore può decidere di continuare a lavorare oppure, attendere i tre mesi senza stipendio o pensione. Inoltre, entrambe le misure sono calcolare con il sistema misto. Per approfondire l’argomento: come calcolare l’assegno pensione con il sistema misto (retributivo più contributivo), la formula