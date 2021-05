Negli ultimi giorni la riforma pensioni e una possibile riconversione verso la linea della Fornero preoccupano i lavoratori. Le tante voci discordanti sul web creano molta confusione. Ma è vero che la Legge Fornero incombe sulle pensioni e Draghi rivoluzionerà il sistema pensionistico mettendo a rischio la Quota 41? Il dibattito aperto nelle ultime settimane sulla riforma delle pensioni mette al centro la pensione anticipata di Quota 41. I dubbi sono tanti e il Governo deve fare i conti con le risorse. La cosa che sembra certa è la scadenza senza rinnovo della Quota 100. E per risolvere il disaggio importanti novità per i lavoratori del pubblico impiego, allo studio la possibilità di andare in pensione prima con lo ‘scivolo Brunetta’.

Ma la possibilità di una Quota 41 per tutti come promesso dal Governo Salvini-Di Maio, sembra scemare giorno dopo giorno. Vediamo le ultime indiscrezioni sulla riforma pensioni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

La Legge Fornero incombe sulle pensioni e Draghi rivoluzionerà il sistema pensionistico mettendo a rischio la Quota 41?

Il dibattito tra Governo e sindacati, nelle ultime settimane sulla possibile riforma pensioni, non fa ben sperare nell’approvazione della Quota 41 per tutti. Ricordiamo che già il Governo Conte l’ha rimandata al 2022 per mancanza di fondi.

Ma questo non è l’unico problema, l’Italia deve anche considerare le raccomandazione dell’Unione Europea che mette in discussione il sistema previdenziale italiano.

L’UE vede di buon occhio un ritorno alla strada delineata dalla Legge Fornero. Il Governo Draghi non esclude questa possibilità.

Costi del sistema previdenziale troppo alti

A rendere difficile un restyling della pensione anticipata Quota 41 sono i costi troppo elevati. Infatti, sono stimati circa 12 miliardi di euro ogni anno. L’Italia deve stringere la cinghia e non può permettersi ulteriori incrementi della spesa previdenziali. Ed è questo il motivo principale del perché Quota 100 è messa in soffitta.

Per superare lo scalone dei 5 anni si studia una possibile soluzione, prevista anche la possibilità di potenziare le misure già esistenti. In effetti, si studia un potenziamento dell’APE Sociale con un ampliamento della platea dei beneficiari sempre considerando i lavori gravosi.