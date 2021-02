L’assegno pensione può essere calcolato in tre modi: retributivo, contributivo e misto. Quest’ultimo racchiude i due metodi in base al fattore temporale del versamento dei contributi. Ci sono forme pensionistiche che non permettono l’utilizzo di questo sistema come, ad esempio, la pensione anticipata contributiva o l’Opzione Donna. Quindi, conviene, prima di accedere alla pensione, verificare la convenienza fra le misure pensionistiche e il calcolo dell’assegno. Verifichiamo come calcolare l’assegno pensione con il sistema misto (retributivo più contributivo), la formula che bisogna applicare.

Sistemi di calcolo

Nei precedenti articoli abbiamo pubblicato le seguenti formule:

a) sistema retributivo: P=2%*(C1*W1 + C2*W2), qui tutte le informazioni su questa formula;

b) sistema contributivo: PB (pensione contributiva) = CT(coefficiente di trasformazione)* M (montante contributivo).

Adesso analizziamo la formula per calcolare l’assegno pensionistico con il sistema misto.

Come calcolare l’assegno pensione con il sistema misto (retributivo più contributivo), la formula

Il regime misto racchiude i seguenti sistemi di calcolo:

a) sistema retributivo: per i lavoratori che hanno versato almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 per le pensioni liquidate fino al 31 dicembre 2011. Dal 1° gennaio 2012 si applica anche ai lavoratori con un’anzianità contributiva uguale o superiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995. Dal 1° gennaio 2012 a tutti i lavoratori è applicato il calcolo con il sistema contributivo;

b) sistema contributivo: per i lavoratori che hanno versato il primo contributo dal 1° gennaio 1996.

La formula è ottenuta sommando i due componenti:

P = PA (calcolo con il sistema retributivo) + PB (calcolo con il sistema contributivo).

Il calcolo dell’assegno con il sistema misto è previsto nella pensione di vecchiaia con 67 anni di età e minimo 20 anni di contributi nel 2021. Oppure la pensione anticipata solo con il requisito contributivo di: 42 anni e 10 mesi (uomo) e 41 anni e 10 mesi (donna). Inoltre, anche la pensione anticipata Quota 100 è calcolata con il sistema misto, precisiamo che quest’ultima misura scade il 31 dicembre 2021.