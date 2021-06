La pulizia dell’auto è una dote innata che non tutti hanno. C’è chi con pazienza e voglia si presenta all’autolavaggio il sabato e la domenica armato di tutti gli strumenti necessari. C’è invece chi si limita a lavarla al ritorno dalle ferie estive con buona pace di quanto può esserci dentro. Tra tappetini e sedili lo sporco si piazza lì che è un piacere e alle volte può anche diventare complicato rimuoverlo. Sembra impossibile come il modo migliore ma anche più veloce ed economico per pulire i sedili dell’auto sia sotto i nostri occhi e non ce ne accorgiamo. Vediamo a cosa ci riferiamo nell’articolo dei nostri Esperti.

Sembra impossibile come il modo migliore più veloce ed economico per pulire i sedili dell’auto sia sotto i nostri occhi e non ce ne accorgiamo

Sui sedili in tessuto delle nostre auto si deposita davvero di tutto per non parlare se abbiamo in dote anche bambini e cani. Allora si spazia dai depositi di cibo a quelli di bibite rovesciate fino ai peli dei nostri amici a quattrozampe. Ecco allora che ci servono tre cose semplicissime per intervenire e che abbiamo sicuramente già in casa:

una bacinella d’acqua calda;

un qualsiasi sgrassatore universale casalingo;

un panno pulito in microfibra.

Se per caso abbiamo anche dell’olio essenziale profumato allora la missione è compiuta.

Come agisce

Può sembrare a questo punto una cosa semplicissima pulire i tessuti della nostra auto ma occhio a un particolare importante. Quando portiamo l’auto al lavaggio fai da te cerchiamo comunque l’unione tra un lavaggio fatto bene e un tempo limitato. Metterci ore, infatti non piace a nessuno.

Dobbiamo spruzzare lo sgrassatore sulle macchie più ostinate e lasciarlo agire per una quindicina di minuti.

A questo punto immergiamo il panno nell’acqua calda e passiamolo sulla macchia fino a vederla scomparire.

Nel momento in cui il sedile non emetterà più schiuma vorrà dire che abbiamo terminato il nostro compito con successo.

