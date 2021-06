Nei mesi scorsi, più volte il nostro Ufficio Studi si è interessato alla società esprimendo giudizi lusinghieri sui bilanci e sulle possibilità future. Alla lice del movimento rialzista di ieri e dell’impennata dei prezzi è arrivato il momento di puntare forte da ora in poi sul titolo Eurotech sottovalutato del 100% ed oltre? Procediamo per gradi ed andiamo a fare delle valutazioni sui fondamentali della società e sull’impostazione di breve, medio e lungo termine dei grafici.

Eurotech (MIL:ETH) ha chiuso la seduta di contrattazione del 14 giugno a 4,732 euro in rialzo del 5,58% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 4,21 ed il massimo a 5,57.

Analisi sommaria di bilancio

La società che capitalizza in Borsa circa 158,6 milioni di euro, ha sede ad Amaro in Italia e si occupa di ricerca e sviluppo, produzione e commercializzazione di computer miniaturizzati e computer ad alte prestazioni ad elevata capacità di calcolo in Italia e all’estero.

Le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio) stimano il fair value in area 6,80 con una interessante sottovalutazione dei prezzi correnti. I nostri calcoli invece, alla luce dello studio dei bilanci degli ultimi 4 anni e quindi degli utili e ricavi anche in modo prospettico, arrivano ad un calcolo di fair value in area 10 euro per azione. nei prossimi mesi, questo giudizio potrebbe essere ulteriormente rivisto al rialzo.

Puntare forte da ora in poi sul titolo Eurotech sottovalutato del 100% ed oltre?

La strategia di investimento

Il movimento di ieri sembra riconducibile alla tipica esplosione di momentum che nelle serie storiche ha visto poi partire importanti fasi direzionali.

Per chi possiede il titolo come da nostre precedenti indicazioni operative alzare lo stop loss/profit di medio lungo termine in area 4,20 con obiettivo primo da raggiungere in 1/3 mesi in area 5,57/5,63. Supporto di breve termine a 4,34. Per chi volesse comprare il titolo a mercato può attenersi agli stessi livelli operativi.

Il nostro giudizio è Strong Buy Long term.

Si procederà per step